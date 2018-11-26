安力新品射三箭 5G、汽車、民生市場潛力大 光通訊業績明年翻兩番

安力 - KY(5223) 站穩筆電金屬散熱機構件市場後，因應多元化佈局需求，進軍非 PC 產品線領域，效益陸續發揮，今年業績佔比 8%，明年可望提升到逾 10%，其中，5G 光纖通信業務快速成長，明年貢獻業績將上探 5 千萬元，較今年翻兩番。此外，新能源車與民生用品則是非 PC 產品線的另兩隻腳。據悉，在新能源車方面，目前已開始出貨中控面板機構件，並進行散熱燈座以及電源管理系統機構件的開發。而民針對民生用品市場的發展，目前正興建重慶二廠因應，明年 5 月完工，第四季開始量產出貨。



安力 - KY 在 2000 年創立後，面臨數波轉型，2015 年手持裝置佔整體營收比重高達 48%，但因產業競爭激烈，業績波動大，因此將營運方向轉至相對穩定的 PC 與伺服器相關業務，目前 PC 業務佔比達 9 成，手持裝置僅剩 2%，近年則進一步導入非 PC 產線，尋求新動能。



董事長許振焜指出，非 PC 產品線的佈局共三大領域，包括 5G 光纖通訊、新能源車以及家用民生內需市場。其中，在光纖通信領域方面，已成功開發光收發模組零件，也積極發展相關應用關鍵零組件產品；新能源車市方面，中控面板機構件已開始量產出貨，散熱燈座目前正開發中，也對電源管理系統積極佈局；至於家用民生產品線則持續投入 LED 散熱燈座、監控系統機構件等領域。預計明年新產品的佔比將從今年 8% 拉升到逾 10%。



據了解，因應 5G 商轉在即，安力 - KY 的光纖通訊產品線今年起接單快速成長，預計今年貢獻營收將逾千萬元台幣，明年可望逾千萬元人民幣，合計新台幣上探 5 千萬元。至於家用民生產品線，今年斥資 2 千萬人民幣，在重慶興建二廠因應，預計明年第四季量產。