【華冠投顧】明天易反彈 留意是否浮現止穩曙光 觀望過程持續收納《多方口袋名單》

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週五美股再度重挫，今日亞股包含台股在內全數跟跌，大盤低點一度跌破 11/21 低點 9632 點，終場 - 113 點，OTC 指數低點下探月線和季線有守，終場 - 1.37%。

今日大盤成交量連續第二天低於千億、大盤委賣張數維持在波段相對低檔位置、台指期逆價差不見明顯擴大（摩台期甚至擴大正價差），上列三個數據說明盤面賣壓力道其實不算強，大盤之所以還大跌，原因出在委買張數實在太弱以致盤勢難以止穩，畢竟「華為事件」的利空屬於有可能升級為系統風險的層次，在事件未見明朗前，市場買盤自然一動不如一靜。

從今天盤面各項數據分析，短線只要買盤稍微施力就很容易反彈，而從大盤守住前低、OTC 指數守住月線和季線來看，明日出現反彈的機率並不低，不過化解系統風險疑慮仍有待大盤重新站上月線才有扭轉結構之機會。

＜強弱勢股＞

今日仍以上週五提過的 PCB 及生技族群表現最為強勢，PCB 族群《3037 欣興》、《8046 南電》續創波段新高，生技族群《4119 旭富》、《4107 邦特》、《1786 科妍》... 逆勢上漲。

被動元件族群受到明年 Q1 報價可能再修正 1 至 2 成利空影響，今日持續弱勢，三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》同步跌破月線，上週提醒被動元件族群短線宜出不宜進，儘量等系統風險危機解除再尋求切入點，今日多頭結構受到部分破壞，在重上月線之前仍不宜躁進。

＜操作策略＞

上週四 "華為利空" 使大盤跌破短線關鍵點 9850 點，昇楷為提防系統性風險擴大，因而出清持股暫做觀望，未積極作空的重要考量是大盤於 11 月打底過程中控盤相當精準、作線穩扎穩打，邏輯上多頭原先企圖營造的行情應該不小，換言之，多方控盤者遇上「華為事件」的突發性利空應該是來不及把貨出光光，依台股過往經驗，一旦利空趨緩，便容易有強拉解套的動作。

觀望過程當然不是閒閒看戲，因為藉由利空的壓力測試，往往最容易篩選出具備強勢股 DNA 之標的，也是收納「多方口袋名單」的最佳時機。

＜多方口袋名單＞

台股自上週二 (12/4) 起跌至今，短短一週跌幅逾 500 點，但是這段時間能夠嚴守支撐甚至逆勢上攻的個股其實仍不少，而這些標的主要分佈在 PCB、散熱模組、電池模組、生技、板卡... 等族群當中。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。