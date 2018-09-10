安馳8月營收3.4億元 維持旺季水準

安馳 (3528) 公告 8 月份合併營收 3.4 億元，維持旺季水準，累計 1-8 月營收為新台幣 28.9 億元，較去年同期增加 14.56%，主要在於公司自動化及工業控制產品銷售維持穩健成長，高階雲端運算平台整合方案放量出貨，並開始跨足 AI、5G 通訊及區塊鏈等新興應用領域。安馳表示，公司的高階 Ultrascale+ FPGA 的網路即時影音轉檔傳輸方案，已成功打入國際網路服務大廠；賽靈思（Xilinx）近期發表 7 奈米運算加速平台（Adaptive Compute Acceleration Platform, ACAP）產品，主要應用於雲端運算及高效能運算系統（High-Performance Computing System, HPC），已獲得市場高度關注，預期將提升整體高階產品出貨比重；賽靈思高階 FPGA 晶片下半年並將拓展至人工智慧（AI）、5G 通訊傳輸及區塊鏈等新興應用市場，進一步推升高毛利產品的出貨比例，挹注整體營收獲利。



安馳表示 ADI 與 Linear Tech（LTC）完成併購後，ADI 類比元件搭配 LTC 的工業用電源管理 IC，並整合 RF IC 與多項傳感器的物聯網模組，提供客戶更高整合度的物聯網解決方案，今年已從工業相關領域，成功拓展至航太、醫療、及金融等利基型產品市場；下半年公司將進一步推出 LTC 高階電源管理 IC 與賽靈思（Xilinx）FPGA 晶片的整合方案，拓展高速運算及精密儀控市場，對公司在產品組合優化及應用多元化有相當的助益。



安馳對 2018 年下半年展望持樂觀審慎的看法，雖然外在受到中美貿易談判的不確定因素影響部分業績表現，公司將持續拓展主要產品線包括 ADI 及賽靈思朝高階利基型市場佈局，使公司從工控自動化領域跨足至國防航太、人工智慧（AI）、5G 通訊及區塊鏈等高階應用市場；在其他產品線方面，公司下半年開始推出漢威聯合（Honeywell）的工控傳感器，切入高階綠能與車用感測市場，並與英柏得（Embestor）、廣穎電通（Silicon Power）合作開發工控等級的 SSD MLC/TLC 及 DRAM DDR3/DDR4 模組，進軍網路儲存及利基型消費電子產品市場，均可望成為公司未來營運的主要成長動能。