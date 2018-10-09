跨足新興應用市場 安馳前3季營收32.33億元 創歷年同期新高

安馳科技 (3528-TW) 今 (9) 日公告 9 月份合併營收為 3.42 億元，月增 0.03%，累計前 3 季營收為 32.33 億元，創歷年同期新高，年增 12.31%。

安馳指出，營收成長原因主要在於工控自動化產品銷售穩健成長，並成功跨足人工智慧 (AI)、雲端運算、5G 通訊與區塊鍊等新興應用市場。

安馳表示，公司今年在賽靈思 (Xilinx)FPGA 晶片產品線部分，除最新高階 Ultrascale+ FPGA 的網路即時影音轉檔傳輸方案，已成功獲得國際網路大廠訂單，賽靈思近期發表 7nm 製程的運算加速平台產品，也將跨足類神經學習系統領域，預計第 4 季開始進入平台導入期，明年出貨量可望明顯提升，為拓展高階應用再下一城。

安馳強調，在 ADI 與 Linear Tech(LTC) 完成併購後，公司已成為 ADI 類比元件與 LTC 電源 IC 在台灣工控市場的主要代理商，今年持續發揮創造需求與技術支援的競爭優勢，積極切入國防、航太及醫療等利基市場，期望優化公司產品組合以及提升應用多元性。

安馳稱對第 4 季展望維持樂觀看法。公司將持續拓展 ADI 與高靈思兩大產品線的高階市場，至於在新產品線的部分，公司下半年將切入高階綠能與車用感測市場，並進軍網路儲存及利基型消費電子產品市場，可望為公司營收獲利續添成長動能。