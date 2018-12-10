【日盛投顧】9600點附近為多頭重要防守線

◆盤勢分析

1. 週一台股開低震盪，最高點 9,722 點未收復月線（9,816 點）、5 日線（9,819 點）、10 日線（9,867 點）、季線（10,106 點）、2 年線（10,432 點）、半年線（10,484 點）及年線（10,675 點），最低點 9,626 點雖失守 12/06 低點 9,664 點但守穩 11/13 低點 9,616 點及 10/26 低點 9,400 點，終場指數下跌 113.34 點，跌幅 1.16%，收在 9,674.54 點，成交金額為 982.53 億元，小於 5 日均量（1,206 億元）及 20 日均量（1,157 億元）。三大法人合計賣超 116.13 億元：外資賣超 90.54 億元、投信賣超 10.94 億元、自營商賣超 14.65 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）、均線：支撐為 9500 至 9600 點，壓力為月線附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（28）小於 50，短線整理。

3. 櫃買指數跌幅 1.37%，收在 123.74 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月季線附近，壓力為 5 日線附近，KD 技術指標開口向下，小於 50，短線整理。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC 設計、IC 封測、遊戲等。

4. 台股選股方向可留意台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、藍營概念股、金融、生技、越概、自行車等。

網通、PCB、生技、藍營勝選概念股於跌勢中相對抗跌

1. 網通：5G 及車用長線需求可期，可注意 6285 啟碁、5388 中磊、4977 眾達 - KY、3491 昇達科、3234 光環、4979 華星光、2332 友訊、3047 訊舟等，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

2.PCB：INTEL 處理器缺貨帶動 ABF 基板供不應求，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，上游 3645 達邁、2383 台光電、6213 聯茂等也可留意。

3. 生技：行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1782 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4174 浩鼎、1701 中化、醫材 4107 邦特、4736 泰博、保健食品 8436 大江、4743 合一、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY。

4. 藍營勝選概念股：選後陸客有機會回流，飯店 2702 華園、2704 國賓、2707 晶華、2748 雲品、旅行社 5706 鳳凰、2731 雄獅、航空 2610 華航、2618 長榮航、營建 2542 興富發、2524 京城、2505 國揚等將有機會受益。

5. 工業 4.0：工業自動化需求長線仍將持續成長，2308 台達電、6414 樺漢、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得等相對受惠。

6. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興等。

7. 自行車：電動自行車滲透率逐步拉高，9914 美利達、9921 巨大、8933 愛地雅、8163 達方、6121 新普等可受惠。