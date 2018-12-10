【永誠投顧】關鍵K團隊 (盤勢 心得分享)

今天台股持續受到華為事件衝擊，美股及亞股全面重挫拖累，台股開低走低，開盤 9722，盤中大跌逾百點，最低點在 9626 點，收盤跌 113 點，收在 9647 點，台股賣壓出籠，成交量只有 980 億元，不到千億元。

盤面 (類、個股) 架構:

華為財務長孟晚舟在加拿大被捕，中美貿易增添變數，大陸企業全力抵制 iPhone 力挺華為，衝擊蘋概股再度受到波及，<蘋概股>全面走弱，大立光 (3008) 下跌 1.45%、鴻海 (2317) 下跌 2.03%、台積電 (2330) 下跌 0.90%、嘉聯益 (6153) 下跌 2.18%。

相關的電子零件方面，<被動元件>、< 矽晶圓 > 也有衝擊。

<被動元件>國巨 (2327)、華新科(2492) 大跌 9% 以上，大毅 (2478) 大跌 7.43%、九豪 (6127) 下跌 6.87%、信昌電 (6173) 下跌 3.59%。

<矽晶圓>中美晶 (5483)、台勝科(3532) 下跌 4% 以上，環球晶 (6488) 下跌 2.16%、嘉晶 (3016) 下跌 1.56%，只有合晶 (6182) 小漲 1.34%。

<MOSFET> 方面，只有杰力 (5299) 漲 2.14%，大中 (6435)、富鼎(8261) 下跌有 2% 以上，尼克森 (3317) 更是跌幅有 4.72%。

逆勢上漲的部分，<鋰電池概股>立凱 - KY(5227)漲停、長園科 (8038) 大漲 6.61%、加百裕 (3323) 漲 2.16%、順達 (3211) 漲 1.14%、西勝 (3625) 小漲 0.65%。

<5G 概股>眾達 - KY(4977)漲幅有 6.99%、光環 (3234) 漲 2.57%，聯茂 (6213)、兆赫(2485)、啟碁(6285) 皆有漲 1% 以上。

<PCB>方面，統盟 (5480) 漲幅 8.57%、欣興 (3037) 漲 4.71%，南電 (8046)、旭軟(3390) 上漲 1.8% 以上。

非電子股方面，<生技股>康友 - KY(6452)漲幅 6.71%、旭富 (4119) 上漲 4.40%、科妍 (1786) 漲 2.57%，亞諾法 (4133)、康聯 - KY(4144) 漲 0.5% 左右。

總結:

華為事件影響全球股市，台股今天再跌超過百點，未來須持續關注華為事件的後續發展，還有中美貿易戰是否能緩和，短期盤勢會以個股表現與輪漲為主。

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。