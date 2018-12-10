自然災害影響持續 日本第三季GDP進一步下修至-2.5% 創四年來最大萎縮幅度

在經濟增長迅速放緩、許多產業還在全面收縮的情況下，日本最新的經濟數據很難再提振人們對經濟復甦即將到來的信心。

自然災害持續影響下，日本經濟在第三季萎縮幅度為逾四年來最為嚴重，資本支出下降。而國內需求放緩以及趨緊的全球貿易環境造成外需減弱，都對日本第三季 GDP 負增長造成了顯著影響。

自然災害擾亂供應鏈和工廠產出 日本第三季 GDP 創四年來最大萎縮

根據日本內閤府周一公布的數據顯示，日本第三季三個 GDP 衡量數值均不及預期，實際 GDP 季環比終值 -0.6%，相比於初值 - 0.3% 翻了一倍。第三季實際 GDP 年化季環比終值 -2.5%，不及預期的 - 2%，比初值 - 1.2% 還多了一倍有餘。第三季名目 GDP 季環比終值 -0.7%，預期 -0.5%，初值 -0.3%。

此前分析指出，第三季日本 GDP 增速下滑的主要原因，首先是受到自然災害的影響。9 月初，近 25 年來的最強颱風傑比登陸日本西海岸，造成 11 人死亡，死傷無計，嚴重影響了當地生產運行。幾天後，一次強烈的地震在日本北海道島嶼附近發生，造成 7 人死亡，以及嚴重的山體滑坡和居民停電，嚴重的颱風破壞了日本西部的機場和交通基礎設施，很多處於受災地區的工廠被迫停產或減產。

此外，國際貿易的緊張局勢使得出口下滑的影響逐步顯現，並正對海外需求造成影響。

雖然市場普遍認為，自然災害的影響可能是短期的，日本經濟可能四本季度恢復增長，但出口下滑表明貿易保護主義可能會阻礙日本經濟復甦，可能使政策制定者更傾向於藉助財政刺激政策。

固定資產投資大幅下降 企業支出創自金融危機以來最大季環比降幅

具體來看，私人消費季環比下降了 - 0.2%，略低於 - 0.1% 的預期值。但企業支出大幅下降 2.8%，遠低於初值 - 0.2% 和普遍預期的 - 1.8%，這也是自金融危機以來企業支出的最大季環比降幅。

分析指出，資本支出下滑是由一系列颱風和地震引發的，颱風破壞了供應鏈，地震還導致日本北部電力中斷。不過，經濟學家預計，這些一次性因素的影響將會減弱，尤其是 10 月工業產出數據顯示經濟擺脫了第三季的衝擊，預計第四季經濟增長應會出現反彈。

彭博經濟學家指出，無論日本第第四季 GDP 會增長還是進入技術性衰退，明年日本經濟增長都將進一步溫和放緩，就像日本央行被迫進一步縮減量化寬鬆一樣。而日本 GDP 進一步下滑也意味著，日本央行的資產負債表 (截至 11 月 10 日為 553.6 兆日元) 現在甚至超過了日本經季節性調整的名義年化 GDP。

數據發布後，日本日經 225 指數低開和日本東證指數紛紛低開超 1.5%。



與此同時，日元近期稍稍走強，美元 / 日元目前較上一交易日下跌 0.21%，報 112.48。