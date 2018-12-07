〈區塊鏈大應用〉日本SBI聯手R3 促進Corda區塊鏈亞洲應用

據外媒報導，日本金融服務公司 SBI Holdings 將與區塊鏈軟體公司 R3 合作，以擴大 Corda 區塊鏈平台的在全球的使用範圍。

報導顯示，SBI 表示，將擴大對 R3 的現有投資，以創建一個促銷用途的「合資企業」。R3 執行長 David Rutter 在接受采訪時表示:「歐洲是區塊鏈產品開發中最先進的。新的合資企業將加強日語服務，並促進日本區的採用。」

此外，該公司也表示，R3 合作夥伴關係也將擴展到日本以外，覆蓋到更廣泛的亞洲地區。

R3 是一家主要專注於分散式帳本技術 (DLT) 的公司，領導著一個由 200 多家公司組成的財團，負責研究和開發金融系統和其他商業領域的分散式帳本技術應用。該公司總部位在美國紐約市，旨在為銀行合作夥伴提高效率，並在全球擁有許多客戶。

日本 SBI 公司參與多種加密貨幣和區塊鏈相關活動，包括與區塊鏈創業公司 Ripple 建立合資企業，稱為 SBI Ripple Asia，於 9 月獲得日本監管機構的批准。同時也向市場推出虛擬貨幣兌換 VCTRADE。

SBI 最初於 2016 年加入由 R3 領導的區塊鏈集團。今年早些時候，SBI 控股的俄羅斯商業銀行子公司 SBI 銀行也加入該集團，在俄羅斯市場推出基於 Corda 創新金融服務。

2018 年 9 月，SBI 也與科技創業公司 Orb 合作，宣布將開始針對「S coin」進行測試， 該公司表示，S coin 代幣將允許用戶在智慧型手機上進行收費和結算。