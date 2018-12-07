日本政府採購案 擬排除中國華為及中興產品

鉅亨網編譯陳達誠 2018年12月7號12點30分

根據知情人士透露，日本政府考慮未來的中央機關所使用的產品與服務，將排除中國華為及中興兩家廠商。

日本政府對資安的審查基準將更加嚴格。這兩家公司雖然沒有直接被列為黑名單，但是未來若有對日本國家安全保障造成威脅時，可在採購案中將這兩家公司排除在外。

包含軟銀 (9434-JP) 在內的許多日本企業也有使用華為的產品，但這次的限制規定並不包含民間企業。

政府相關人士表示，「政府基於資安上的疑慮不向這兩家公司採購，但是若要限制民間企業不要採購這兩家公司的產品則是較為困難」。

內閣官房長官菅義偉，7 日在內閣會議會後面對記者提問表示，「有關具體的對策狀況，目前不做任何評論」，他還說「為提升國家整體的網路資安水準，會繼續從各個面向來作努力」。

內閣官房長官菅義偉 (圖片來源：AFP)

在下週一 (10 日)，也將召集政府各機關負責採購業務的人員，針對新的相關採購規定來作研議與商討。

美國總統川普在日前才對盟友提出要求別用華為產品，昨 (6) 日華為首席財務長孟晚舟，更因試圖透過匯豐控股進行一系列交易，涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁而在加拿大遭到逮捕。美方也要求引渡，動作頻頻，外界也認為中美貿易戰並未在 G20 川席會後停火。

而先前，澳洲也針對將來的 5G 建設，下令封殺華為與中興。這兩家公司的前景，也因而蒙上陰影。