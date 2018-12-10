NTT在美推智慧城市方案 2023年時上看10億美元

日本 NTT(9432-JP) 在 7 日對外表示，利用 AI 與 IoT 的智慧城市解決方案，將於 2019 年春天在美國拉斯維加斯正式上線。計劃在 2023 年前，將這套系統擴大到全美 100 個都市，銷售額上看 10 億美元。

美國拉斯維加斯市與 NTT，兩者合作的智慧城市實驗已經取得了成果。拉斯維加斯市已委託 NTT 在 2019 年春天開始正式商轉。

關於拉斯維加斯市與 NTT 共同進行的實驗，是在市內設置約 30 台的感應器，藉由實驗來驗證這套系統是否真的可以運用在避免交通事故與防範犯罪上。

示意圖 (圖片來源：AFP)

2019 年春天在拉斯維加斯商轉，內華達州其他與 NTT 簽有備忘錄的都市，也將陸續配置這套系統。目前有十多個城市表示興趣，對 NTT 來說無疑是一劑強心針。

NTT 的澤田純社長在本月 7 日接受日媒採訪時表示，實驗時在拉斯維加斯的市中心 3 個場所設置了共 30 台的攝影機與聲音感測器。紀錄了群眾的行動、人數、交通狀況，及事件發生時的聲音等。這些收集到的數據送到數據中心後，交由 AI 分析，系統會預測事件發生的可能性以及嚴重性。從 9 月開始的這項實驗，約有 9 成的逆向行駛車輛的車色及車種，和違規駕駛的臉部特徵，都能正確辨識。

澤田純社長也強調「這是一套在功能擴充上很有彈性的系統，NTT 是具有未來發展性的合作夥伴」。NTT 的大數據收集管理，可與其他公司的 IT 設備和 IT 系統來作彈性的配合。使用在拉斯維加斯的系統，就是搭配 DELL EMC 的 IoT Gateway 以及 VMware 的虛擬軟體來運作。

拉斯維加斯市希望透過這套系統來改善治安、讓交通狀況可視化、用臉部辨識系統來協尋失蹤兒，在各種比賽場地提供觀眾們新的支付方式等。

有關海外的智慧城市事業，NTT 計劃在 5 年內，將這個市場培養到 10 億美元的規模，展現了強烈企圖心。

日本由於人口持續減少，NTT 希望藉由開拓海外市場來取代日益縮小的國內通信事業，增加公司營收。

今年 11 月時，NTT 也發表了中期的經營計畫。2023 年度時，在海外的目標銷售額為 250 億美元，較 2017 年的海外銷售額增加 38.9%。目標的海外營收獲利率則提高 3.9% 達到 7% 的水準。

今 (10) 日 NTT(9432-JP) 在東京股市收盤時下跌 0.087% 股價 4,595 日圓。