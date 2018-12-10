台股盤後－電子手機為重災區 量能冷颼颼 大跌百點作收

美國股市上週全面重挫，非農就業數據不如預期，加上華為事件引發中美貿易戰疑慮再起，台股今 (10) 日賣壓再度出籠，八大類股全面下挫，尤其因為華為案，電子手機族群皆成重災區，終場加權指數下跌 113.34 點，收在 9647.54 點，成交值不到千億元、只有 980.66 億元。

華為事件影響全球股市，美國盤後期指續跌，華為財務長孟晚舟保釋聽證會 10 日再開庭將是關鍵。受此影響，台股今天賣壓沉重，雖然一度跌勢收斂，但指標股如康控 - KY、大立光、可成、國巨、華新科等蘋概、被動元件因營收表現差，股價拉回整理，其中，康控 - KY 一口氣跌停 118.5 元到收盤，國巨、華新科也收在逼近跌停價位。

以蘋概三王來看，鴻海最低來到 67.6 元，除了破了減資前的低點外，更創下 2011 年 10 月後、7 年多來的新低，鴻海盤中市值更跌落至 9317.4 億元，下探 9300 億元整數關，終場鴻海下跌 2.03%、收在 67.7 元。大立光盤中一度跌破 3000 元關卡，終場下跌 1.45%、收在 3055 元。台積電則跌 0.9%、收在 219 元。

金融股也綠油油一片，富邦金、國泰金、開發金、元大金、台新金、新光金等都跌超過 1%，但值得關注的是，除了上海商銀因為納入台灣 50 指數成分股逆勢走揚以外，安泰銀更是逆勢收漲停 14.05 元，市場傳出與併購題材有關。

盤面上以 5G 題材個股相對抗跌，基板供應商台光電、聯茂走揚，近期受惠 ABF 載板供貨吃緊的欣興股價也爆量大漲 4.71% 作收。

整體來說，台股今天再跌超過百點，多方面臨嚴酷考驗，且美股指數有頭部成型疑慮，恐加重美股跌勢，加上台股指數失守 5 日及月線後一直無法快速站回，技術指標轉弱，因此雖然內資投信積極作帳，但投資人仍應防國際股市利空，引發內資退場壓力，後續下方支撐恐回測 10 月 9400 點附近。