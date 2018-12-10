新光金金融科技布局強調「大智移雲」 AI、臉部辨識吸睛

數位浪潮引發的破壞式創新，以及千禧世代火起帶來的金融消費模式變革，新光金 (2888) 以「大智移雲」(大數據、AI、行動化、雲端處理) 為策略，展出人工智慧、大數據分析、臉部辨識等科技應用，參與甫落幕「FinTech Taipei 2018 台北金融科技展」。新壽積極接軌數位金融，重新打造服務藍圖，結合壽險諮詢、數位服務及科技互動，創造一個全新的顧客體驗實驗室－「LIFE Lab. 人生設計所」；此外，也有「人生設計 + APP」，透過 OPEN DATA 及同儕數據，提出客觀的個人化完整建議，整個場域透過年輕化的設計語言，提供專業的保險需求分析與個人化建議。



新光銀行的數位金融秉持著「貼近生活，為客著想」的精神，陸續開辦 Apple Pay、Google Pay 等新種支付工具，今年也率先成為 LINE Pay 一卡通的首波開辦銀行，更推出領先國內同業「掃臉」辨識提供客製化訊息。



元富證券在數位金融服務上一向以「關鍵服務」作為規劃出發點 ，積極掌握數位金融的發展潮流，持續從點、線、面編織出創新且優質的全方位數位服務，展示囊括基本面、技術面、籌碼面、產業趨勢的「智能行動選股 APP」。