雙11加持 網家、富邦媒11月營收雙創歷史新高 看好雙12業績續旺

在雙 11 業績加持下，網家 (8044)、富邦媒 (8454)11 月營收雙創單月歷史新高紀錄，且前 11 月營收皆超越去年全年表現。而隨雙 12 及年底購物旺季即將到來，富邦媒看好，12 月接續迎來雙 12、聖誕節與尾牙送禮旺季，可望再推升全年營收高峰。富邦媒 11 月營收達 47.6 億元，較去年同期成長達 30.7%；累積 1-11 月合併營收 378.0 億元，年增 27.1%，已超越去年全年營收表現。富邦媒旗下通路包含 momo 購物網、摩天商城、電視購物及型錄。11 月份迎來全球年度最大購物節雙 11，今年 momo 創下單日業績 12 億元，較去年成長約 6 成，消費力道年年創新高，也推升 11 月業績表現。momo 網路購物 11 月營收較上月同期成長 48.1%、年增 38.6%；其中行動購物業績佔比達 63%，維持穩健成長。



網家 11 月營收 42.73 億元，較去年同期成長 31.6%；累計 1-11 月合併營收為 313.66 億元，較去年同期成長 17.8%，並已超越去年全年表現。網家表示，綜觀 11 月業績亮眼，尤其以行動端業績較去年同期成長逾 82%，而整體業績表現得利於年度強檔雙十一活動及年底採購旺季，主要銷售成長動能來自日用品、通訊、數位三大類別，其中通訊類商品更是今年 11 月超強吸金品項，手機於雙十一活動當日即賣破億元大關。



而迎接年底採購旺季，網家旗下 PChome24h 購物指出，3C 商品熱賣，電競螢幕、電競筆電、硬碟、周邊、零組件等品項銷量皆較去年同期倍增，且 12 月陸續啟動線上資訊展、雙 12、尾牙採購、聖誕跨年等檔期活動，推出「1212 歲末盛典」活動，將可帶領 2018 年的營運表現再度躍進攀升。