市場判斷錯了？高盛、摩根大通堅持認為明年美國將升息4次

在上周三的一次講話中，鮑威爾表達了溫和的立場，這讓許多市場人士預測聯準會可能即將結束為期三年的緊縮周期。不過，高盛和摩根大通卻並不這樣認為。

據彭博社報導，高盛和摩根大通堅持他們的預測，即認為聯準會將在明年升息四次，同時承認本周對於他們前瞻風險上升。

上述媒體稱，幾天以來，經濟學家們承認基調發生了轉變，然而，他們指出強勁的增長、穩定的通膨和不斷下降的失業率應該會讓聯準會收緊貨幣政策，且持續到明年。市場也普遍認為，聯準會 12 月升息幾乎是板上釘釘的事。

Jan Hatzius 等高盛經濟學家在一份報告中表示，市場部分誇大了鮑威爾的轉變，因為聯準會對經濟增長前景的預期以及對逐步升息的偏好基本上保持不變。

高盛表示，美國經濟繼續以高於長期趨勢的速度增長，失業率有望降至 3.5% 以下，這將使聯準會繼續走在升息的道路上。

摩根大通的經濟學家則在研報中寫道，聯準會將繼續當前的季度政策調整步伐。但一個『依賴數據』的聯準會，將根據經濟失控和它對風險的感知之間的相互作用做出決策。

儘管高盛和摩根大通認為聯準會將繼續升息，但他們的同行摩根士丹利則表達了不同的看法。

摩根士丹利首席美國經濟學家 Ellen Zentner 表示，聯準會官員可能會在將 2019 年升息的預期次數從 9 月開會時的三次下調至兩次。

Zentner 稱，可能是有跡象顯示美國經濟增長放緩，才使得聯準會明年可能暫停升息。摩根士丹利預計，聯準會將於 12 月升息，然後在 2019 年 3 月和 6 月再升息兩次，隨後暫停升息。

摩根士丹利預計，美國經濟增長將從今年的 3.1% 放緩至 2019 年的 1.7%。

而在本周五，美國明尼阿波利斯聯儲主席 Kashkari（2020 年有投票權）在接受 CNBC 專訪時稱，在就業機會繼續強勁且通膨依然溫和時，聯準會不應升息。

Kashkari 稱，目前聯準會應暫停升息，並稱（在必要之前）升息力度過大可能導致美國經濟衰退。他同時認為美國利率「接近中性」。

在星期三的講話中，鮑威爾表示，美國的基準利率接近中性水平，這意味著它既沒有加快也沒有減緩美國經濟。

『新聞來源／華爾街見聞』