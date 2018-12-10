外籍人員費用過高引發外流？彭博：沙國再次審查事宜

據彭博報導，因為成本上升並導致外國人外流，沙烏地阿拉伯正在審查其對外籍人員徵收費用的政策。雖然這些費用不太可能完全取消，但是一個部長級委員會正在考慮修改這些費用。

消息指出，預計將在數週內作出決定。但沙國媒體部長 Awwad Alawwad 的政府國際通訊中心在一封電子郵件中表示，否認正在審查這項費用。

為達成王儲薩勒曼 Mohammed bin Salman 的經濟轉型計劃的一個關鍵目標，作為增加非石油政府收入的一部分，沙國於 2016 年宣布了外籍人員費用政策，但在企業主眼裡並不受歡迎。政策的部分結果是，成千上萬的外國人離開了這個王國，打擊了已經陷入困境的經濟，但未能對沙國失業率造成太大影響。

其中一位知情人士表示，審查的目的是協調政府的財政需求與私營部門招聘和發展的能力。在去年沙國經濟下滑了 0.9% 後，私營部門難以適應王儲的一些快速政策變化。

彭博社對分析師的一項調查顯示，今年沙國 GDP 預計將增長 2.2%，與 2014 年油價暴跌之前的增長率相比仍然溫和。

目前有兩種所謂的外籍人員費用，第 1 種是針對外籍工人的每個家庭的撫養收費，於 2017 年 7 月實施。每個受撫養人每月給付 100 里亞爾 (27 美元)，併計劃每年增加 100 里亞爾。

第 2 種費用是在 1 月份引入的，由僱用外國人的企業承擔，部分原因是為了鼓勵他們僱用沙國人。

隨著政策獲得落實，許多外國人決定將家人送回原居住地或完全的離開沙國。這影響了從餐館到電信公司的眾多服務業務。與此同時，儘管外籍人士離開，沙國的失業率仍然高達 12.9%，是 10 多年來的最高水平。