【華冠投顧】中美貿易戰持續延燒...下周台股如何看待?!(內文與你分享!)

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2368 金像電、3324 雙鴻、2314 台揚、2492 華新科、2327 國巨。

台股盤勢分析:

逆風高飛

亞洲股市止跌回穩，台股早盤上漲 + 34 點開出，權值股止穩反彈及 5G 類股帶動下；加權指數早盤拉高後狹幅震盪，終場上漲 + 76 點作收，成交量 963 億。

昨天過度反應過後，今天台股反彈力道明顯優於亞股；特別在昨天重災區…『5G 類股』的強彈，對台北股市的『信心』是一大加分。延續我們昨天的分析… 短線『消息面』主導盤勢變化；而消息面可能來的快、去的快。目前籌碼面來看，僅管今天外資現貨再賣 - 51 億；但是期貨多單再度加碼五千多口。顯然在外資的賣超下，台股終場上漲 + 76 點作收，表示『內資』依舊主導台股的發展。展望下星期… 除非『消息面』有進一步的利空，不然預估台股依舊還是在萬點附近持續震盪；重點依舊落在業績好股『逆風高飛』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3438 類比科、2368 金像電、8046 南電、3037 欣興、3322 建舜電、3596 智易… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5274 信驊、3081 聯亞、3673TPK-KY、8358 金居、2371 大同… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。