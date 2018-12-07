【華冠投顧】盤後分析：弱勢反彈 持續觀望

劉彥良 分析師

連跌三天後台股展開反彈，可惜價量都不夠，多方信心仍未回籠。雖然美股昨晚留下 700 點的長下影線，但是美中貿易戰的衝突未解，甚至演變成科技戰，成為投資人目前心中的一塊大石頭。

由於技術面和籌碼面都對多方不利，加上今日反彈弱勢，所以目前還是先採取觀望策略，或是低持股水位為宜，等待盤勢確定止穩後再提高持股比重。

今天不少個股在近日跌深後都出現強彈，其中若能逆勢創高者在接下來續強的可能性就很高，其中又以 5G 概念股的漲勢最為整齊，包括網通設備和光通訊的相關零組件。今日改寫波段新高者如智易 (3596)、友訊(2332)、上詮(3363) 等，其他如光環 (3234)、華星光(4979)、統新(6426)、台通(8011)、新復興(4979) 和波若威 (3163) 等也都維持強勢型態。

另一個可以留意的族群是 PCB，法人持續偏多的欣興 (3037) 和南電 (8046) 今天亮燈漲停，另外金像電 (2368)、精成科(6191)、燿華(2367) 和華通 (2313) 的表現也不錯。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。