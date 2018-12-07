【華冠投顧】台股止跌，月線反壓9825點未過，尚未轉強翻多!

美股昨晚跌幅收斂，台股昨先大跌反應，今日跳空反彈 76 點，收在 9760 點，成交量 963 億元，價漲量縮，周線下跌 127 點。

美股昨日表現非常戲劇性，下洗上沖，像在雲霄飛車一樣，盤中大跌 785 點，在美國聯準會說年底升息後會觀望，讓跌幅收斂小跌 79 點，台股受此激勵跳空反彈，但是強度不夠，未能站上月線 9825 點反壓，因此，盤勢有止跌，但但尚未轉強翻多! 仍有風險，不宜太躁進! 買股票需要買的安心與放心，而不是一看到漲就去賭一把撈底，最快要在下周才有機會轉強。

選股方向可留意今日強勢族群 PCB 與 5G 概念股，包括南電 (8046)，欣興(3037)，金像電(2368)，鋐寶科(6674)，光環(3432)，友訊(2332)，宇智(6470) 等股價攻漲停作收，建舜電 (3322)，智易(3596)，中磊(5388)，統新(6426)，新復興(4909) 等均大漲。強勢個股方面: 聚積 (3527)，健策(3653)，巨庭(1539)，類比科(3438)，上詮(3363) 等亮燈漲停，比大盤強勢!

本周盤是受消息面主導，漲跌互見，不過漲勢看支撐，跌勢看壓力，壓力月線 9825 沒過就沒轉強翻多條件，建議持續觀望!

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