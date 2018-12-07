「銅」聲叫好的應用趨勢：電動車

隨著環保意識抬頭與政府補貼，電動機車市佔明顯攀升。根據 TrendForce 綠能研究的調查資料顯示，2018 年台灣電動機車總量預估為 7.8 萬輛，市佔率達 8%，預估 2019 年的市佔率可望達雙位數。法人認為，電動車市場蓬勃發展將會拉抬銅的需求量，未來銅的供需結構可望由現行的供略過於求轉為供不應求。

電動機車風潮正席捲全台，各類電動車輛的發展也在全球蓬勃進行中，甚至多國已訂出禁售燃油車輛的年限，歐洲主要國家的年限多在 2025-2040 間，而台灣政府則設定 2035 年。日本市調機構富士經濟（Fuji Keizai）公佈其調查報告，全球電動車在 2017 年銷售量年增 24.6% 至 34 萬台，預估在 2035 年銷售量將暴增 14 倍至 1,125 萬台。

國票華頓投信表示，由於電動車發展已上軌道，投資人對相關產業的關注也明顯增加，但往往卻忽略掉一項基礎的投資標的，那就是「銅」；銅的導電性極佳，在車輛上主要用途在於佈線，平均一輛汽油動力車需使用 23 公斤的銅，而一輛純電動車則要汽油動力車近四倍的銅需求量。

新加坡星展銀行（DBS）在《銅及其電氣化的未來》報告中預估在 2030 年電動車對銅的需求量將從 2017 年的 20.8 萬噸增加至 191 萬噸，年增長率達 19%；此外，電動車所消耗的銅佔全球總量的比重將從 2017 年的 0.9% 大幅躍升至 8.2%。電動車將是銅另一個爆發性需求的主要來源，而供給方面難以大幅成長的情況下，未來供需結構可望由現行的供略過於求轉為供不應求。由於銅擁有基本面支撐，且價格處於歷史低檔區，中長期表現值得期待。