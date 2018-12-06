【富蘭克林華美】企業基本面穩定 美高收固定收益價值顯著

相對股市隨漲抗震 擁較高殖利率應對利率風險

美股修正影響資本市場氛圍，國際油價因供過於求擔憂而重挫，雙雙衝擊美國高收益債投資信心，11 月份 ICE 美銀美林美國高收益債指數下跌近 1%，但值得留意的是，各發債產業與信評間表現分化，其中現金流較為穩定的健護、媒體產業相對抗跌，且現階段美國高收益債基本面並未轉差，價格修正帶動殖利率逐步上揚更顯投資價值，宜適時增持。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，雖然市場對於全球經濟成長趨緩壓抑企業獲利狀況感到憂心，不過整體美國高收益債發債企業槓桿比率、利息保障倍數未見惡化，信用風險預期僅以個別企業或產業因素為主，加上預期明年高收益債供給持續偏低，均是正面因素。更重要是，美國高收益債殖利率目前已達 7.3%，考量升息環境下固定收益資產以票息為報酬主軸，收益率十分具有投資吸引力。

利率風險方面，張瑞明指出，近期美國聯準會釋出較鴿派的訊息，預期在美國通膨與就業數據依舊良好下，12 月升息仍屬合理，未來對進一步漸進升息的相關描述是否調整，以及最新利率與經濟預測是觀察重點，由於漸進升息效果可能需要一年甚至更長時間來觀察，加上經濟成長與潛在貿易戰影響，預期聯準會或做出彈性因應，相關決策將牽動股、債市場。美國高收益債憑藉相對高殖利率與低存續期，可應對利率彈升造成的債市震盪，短線遭遇美股修正，也能發揮債券波動低於股票的性質，是固定收益投資較佳選擇。

富蘭克林華美投信認為，美國高收益債相對股市隨漲抗震，違約率相對偏低反映信用風險有限，亦無個別新興國家政經不確定因素干擾，惟中長期仍須觀察景氣循環變化。建議可藉由美高收占比高、且側重低波動評級債券以控制風險的全球高收益債券型基金布局，適時建立中長期核心收息資產，追求收益機會。



* 債券到期殖利率不代表報酬率。

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