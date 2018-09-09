〈鉅亨看世界〉雷曼破產10年後的教訓

距離雷曼兄弟破產已過了 10 年的時間，銀行監管政策更加嚴格，市場亦出現許多避險工具，然而須注意的事情是，當時醞釀金融風暴危機的五項因素，仍存在於現在的市場，投資者須從中汲取經驗與教訓。

1. 並非所有泡沫都發生在估值過高的情況下

在 2008 年金融危機醞釀時，網際網路泡沫的慘劇每個人都還記憶猶新，但投資者安慰自己，認為估值並不像 1990 年代一般瘋狂，因此不需要擔憂股市泡沫化。

但事實證明這種想法是錯誤的，這次出現泡沫化的是次貸市場，那些關注股票本益比 (P/E) 或其他估值工具的投資者被誤導了，因為危機爆發前的泡沫，不僅僅膨脹了股價 (P)，亦推升了盈利 (E)，使本益比看起來不會過於誇張。

目前美股的本益比，比雷曼兄弟破產前的市場還高，儘管企業盈利表現優異，一切看起來很良好，但衡量收益品質的指標將出現下滑，且企業槓桿率較高。

2. 面臨危機時，流動性將消失

2008 年的事件告訴我們，真正的危險在於，投資者認為當下流動性很高的商品，將永遠維持著高流動性，但流動性在市場面臨危機時將突然消失。

回顧 2007 年 - 2008 年，公司債曾是流動性極高的商品，但當一級經銷商拋售手中債券時，市場變得不流通，垃圾債的殖利率飆升至 23%，交易幾乎停滯。

目前，ETF 為流動性高的市場，但如果債券 ETF 的買家認為，他們可以輕易在危機時拋售手中 ETF，這種想法是不正確地。

華爾街

3. 明斯基時刻

明斯基時刻 (Minsky Moment) 是由美國經濟學家海曼明斯基 (Hyman Minsky) 所提出的理論，意指長期經濟繁榮，推升資產價格上漲，而投資人因過於樂觀，造成投資槓桿不斷提高，負債不斷膨脹，而一旦預期發生逆轉情形，出現集體拋售資產行為，資產價格將一瀉千里，例如 2008 年美國發生的金融海嘯。

4. 創新的金融系統 / 工具容易出錯

為了滿足貨幣和信貸供應需求，市場出現許多新的金融工具，例如衍生性商品，以及 P2P 借貸平台，這些平台提供銀行不願借貸的資金，但風險很高，中國已發生數百家 P2P 業者連環倒閉情況，儘管未引發全球危機，但仍是須注意的地方。

5. 與 10 年前類似的情況

在 2007 年 - 2008 年，銀行透過貸款證券化與衍生性商品，將風險轉移至他處，因此許多投資者認為銀行很安全，不會破產，但 2007 年 4 月發生了次貸危機。

目前的銀行系統，有著更好的資本額與流動性，但將風險轉移至其他非金融機構的操作方式仍存在，儘管金額規模與 10 年前相比，相對較小，但這點仍存在潛在風險。