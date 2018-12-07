比亞迪擬分拆動力電池業務 2020年前上市

據《彭博社》報導，中國電動車生產商比亞迪 (1211-HK)(002594-CN) 董事長王傳福受訪表示，將分拆和獨立運營電池業務，並計畫在 2020 年前上市旗下電池事業群，以籌集資金加速發展能源轉型事業。

比亞迪從去年起陸續和各大汽車製造商簽訂電池供應合約，積極推動對外開放動力電池供應，打破了原先零部件垂直的封閉供應系統，未來更計畫在歐美新建汽車電池製造工廠，加強佈局海外生產線。

目前，比亞迪自家汽車所使用的動力電池全部由旗下電池業務提供。

然而關於實際上市僅針對汽車電池製造業務，還是包含其他部門，目前仍然還沒確定，具體上市地點也尚未公布。

顯而易見的是，如今環保意識抬頭，電動汽車的發展已成為銳不可擋的趨勢，電動車市況熱絡將持續推升動力電池的需求。

2018 年比亞迪上半年財報顯示，2 次充電電池與光伏類產品的營業收入為 45.26 億人民幣，佔整體營收比重 8.36%，年增 0.34 個百分點。

在新能源汽車產業快速發展之下，中國動力電池產業正迅速朝向龍頭企業集中。去年第 1 季，動力電池大廠寧德時代 (CATL) 以 25.79% 的市占率，超越比亞迪的 17.65%，成為中國第一大動力電池製造商。

截至去年，中國排名前 10 的企業就佔了將近 80% 的市場份額，朝向龍頭集中趨勢將進一步壓縮到中小企業的發展規模。根據統計，未來動力電池企業可能因此從 200 家大幅縮減為 10 到 20 家。