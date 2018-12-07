陸股窄幅震盪多空僵持 上證指數微漲0.03% 醫藥股走弱

隔夜美股跌深後反彈，激勵陸股今天小幅開高，但盤勢隨後震盪盤整。雖然有雄安新區、鐵路基建、煤炭等題材股力圖上攻，但個股漲跌分化，股市依舊只在平盤附近遊走。

截至收盤，上證指數上漲 0.03%，報 2605.89 點，成交額人民幣 977.28 億元，創 1 個半月以來新低；深成指數跌 0.01%，報 7733.89 點，成交人民幣 1431.75 億元；創業板指數跌 0.35%，報 1341.02 點。

整體來看，大盤跌停股數不多，市場並未出現恐慌情緒強化風險，跌停個股主要以醫藥股為主。醫藥股主要受到帶量採購降價幅度超預期影響，樂普醫療 (300003-CN) 等多股跌停。

雄安新區概念股午後活躍，嘉寓股份 (300117-CN) 等多股漲停。消息面上，近日河北雄安新區規劃建設工作領導小組召開會議，強調要扎實做好容東片區和公共服務設施、交通路網等建設工作，開展啟動區城市設計。

5G 頻譜分配方案落地，5G 概念股集體回暖。中金公司認為，此舉打消了 5G 發展疑慮，預計 2019 試商用和 2020 商用可以順利實現，5G 網路的部署和發展符合預期。

廣州萬隆認為，整體上，後半周利空事件不斷，加上週末消息面的不確定性，超短的氛圍其實已經非常之差，此時風險遠大於收益，在市場人氣沒有有效修復之前還需謹慎為宜。

華泰證券表示，從歷史資料研究結果來看，12 月份通常周期、金融和消費板塊表現相對較好，其背後的原因，在於經濟資料在年內具有一定的季節性特徵。對於 2018 年，與以往的歷史相比，經濟資料同樣表現為逐季遞減的態勢，但消費對經濟的貢獻率開始下降。從交易博弈層面考慮，12 月可以適當關注基本面有改善趨勢的基建相關板塊。

華鑫證券指出，中美貿易關係的外部風險是暫時性的，目前並未變成系統性風險，而醫藥板塊跳水行情也屬於事件性影響，並不可持續。2600 點之下，機會大於風險，不需要過分悲觀。