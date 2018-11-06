傳明年新能源車補貼減少40% 比亞迪、吉利股價重挫

據《電池中國網》引述消息人士指，2019 年新能源汽車補貼整體將減少 40%，同時取消低續航里程的乘用車補貼；高續航里程的乘用車補貼下調一個梯度，如超過 400 公里續航的新能源汽車明年減少人民幣 1 萬元的補貼，300 至 400 公里的減少人民幣 1.1 萬元。

早在今年 7 月，彭博社關於補貼退坡的預測就引起大陸新能源車企和動力電池企業不小的恐慌，其預測明年中國電動汽車的平均補貼比 2018 年降低逾 3 成。

雖然版本不同，但消息人士透露，這次的版本是 2019 年新能源汽車補貼整體退坡 40%，2020 年再退坡 40%，直至全部退出。新補貼政策將在今年 12 月出台，且不設過渡期，2019 年初正式實施。

消息一出，比亞迪 (1211-HK) 一度跌 3.29%，現報港幣 50.8 元，跌 1.646%；吉利汽車 (0175-HK) 一度跌 5.52%，現報港幣 15.84 元，跌 5.036%。東風集團 (0489-HK)、華晨中國 (1114-HK)、廣汽集團 (2238-HK)、長城汽車 (2333-HK) 跌幅 0.38-1.4% 不等；五菱汽車 (0305-HK)、北京汽車 (1958-HK) 持平。

比亞迪股價走勢 (圖：新浪財經)

至於新能源車補點退坡，新能源車企將何去何從？分析指技術優勢領先的車企或影響不大。儘管大陸早在 2015 年就確定了 2019-2020 的新能源汽車補貼政策退坡幅度，然而新能源汽車市場的向好發展還是給車企提供了一定的生存空間。資料顯示，2018 年 1-9 月大陸新能源汽車產銷分別完成 73.5 萬輛和 72.1 萬輛，比去年同期分別增長 73% 和 81.1%。

而新能源汽車產業與幾年前相比已是大不一樣，之前是政策在推動，如今已是市場推動產業的發展。到 2021 年沒有補貼之後，這個市場還會保持高速的增長趨勢。

不過，若網傳版本為真，乘用車續航里程最低一檔取消補貼，補貼金額 2019 年和 2018 年低一檔續航一致。這對技術門檻低的車企來說可以稱得上災難了。

數字顯示，過去 2 年中國新增了 200 多家新能源整車企業，但同時也有超過 60 家破產關門。

對於大部分新能源車企來說，2020 年甚至都無法達到量產。就像飛蛾撲火一樣，明知可能會被淘汰，仍然有大量的資本迫不及待的衝向這個兆級產業，試圖分上一杯羹。

有人判斷，目前市場上絕大部分新能源車企都將消失。比亞迪一位內部人員對能見表示，在更嚴格的補貼政策下，預計 2018 年大陸新能源車企將會再次淘汰 100 家左右。

根據國家規劃，2020 年中國新能源車的市場銷售量為 250 萬輛。而 2017 年，新能源汽車產銷量分別達到 79.4 萬輛和 77.7 萬輛，年增 53.8% 和 53.3%，創歷史新高。業內預計，2018 年大陸新能源汽車市場銷量將超過 100 萬輛。

機構統計，最近一年來，大陸全國出現 70 多個擬新建項目，總投資額高達人民幣 4500 億元，規劃產能更是達到 1100 萬輛，幾乎達到整個歐盟的汽車年銷量。這意味著，超過 90% 的新能源車企將面臨倒閉的危險。