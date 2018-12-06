陸股5G、科技股遭打擊 上證指數跌逾1% 險守2600點

陸股三大指數今 (6 日) 整體低位盤整，5G 概念股全線走弱，科技股也紛紛回調。午後再傳利空，造成醫藥股集體跳水，指數跌幅加大。

截至收盤，上證指數報 2605.18 點，跌幅 1.68%，深成指數報 7735.05 點，跌幅 2.44%；創業指報數 1345.76 點，跌幅 2.61%。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

華為首席財務官孟晚舟在加拿大被捕，A 股 5G 及手機類股均受影響，華為供應鏈全面下挫。影響所及，新海宜大跌逾 8%，深南電路、吉大通信、世紀鼎力跌逾 7%，飛榮達、信維通信、東山精密、天孚通信等跌幅超過 6%。

陸股午後更傳出另一項利空，據陸媒報導，中國國家帶量採購投標談判，4+7 帶量採購「心血管類藥價」起步降幅 60-70%，重擊醫藥類股。臨近收盤時傳出結果，幫助京新藥業、華海藥業等中標較多企業股價拉升。

招商證券指出，隨著宏觀槓桿率總體得到控制，去槓桿轉向穩槓桿，流動性環境有望維持偏寬鬆的狀態。金融監管出現放鬆，有利於市場風險偏好的提升，股市資金供需兩弱的格局或得到改善，預計資金持續流出的局面將在 2019 年實現扭轉。

廣證恆生認為，12 月市場將有所修復。當前市場仍處於弱勢階段，高確定性是市場關注的重點之一，年報將近，建議關注存在較為確定的高股息分紅標的。長期來看，依然看好科技龍頭。