【台新投信】2019先蹲後跳 增強肌耐力抗波動

金融市場風浪漸大，經濟成長速度趨緩、主要央行寬鬆政策開始轉向，而美中貿易摩擦方興未艾，面對逆風投資的操作難度提高，台新投信指出，熱錢退燒，股市震盪加大，但是並非轉為負報酬，而是不再呈現多頭齊漲的狀態，主動精選、分散風險成為 2019 年投資的操作法門。

2019 三大措施 強化體質、團隊合作、聯手強援

台新投信代理總經理葉柱均表示，因應難度提高的環境，台新投信從三方面切入: 一是加強投研團隊戰鬥力，透過專業新血注入，打造更堅強投資陣容，以創造超額報酬為主要任務；二是結合台新金控各子公司的力量，包括台新銀行、台新證券、台新投顧，效率地運用資源，把綜效極大化；台新投信未來在產品提供部分，除了繼續推出公募基金滿足多數投資人需求，也將針對特定客戶提供合適的私募基金，以更多元、更精緻的方式服務投資人。

最後，為了因應多元的產品型態，我們將擴大合作對象，尋找實力堅強的海外資產管理公司，讓海外顧問成為台新投信投資團隊的延伸，發揮 1+1 大於 2 的效果。

台股: 黎明前短暫黑暗 2019 先蹲後跳

台新投信副總經理沈建宏指出，這三年激勵股市上漲的原因主要是資金湧入 ETF 推升權值股，股市評價推高後又拉動中小型股，目前雖然聯準會進入升息循環，資金並沒有從 ETF 撤場跡象，研判資金仍在股市內尋找投資機會。

2019 年確實面對經濟成長趨緩、企業獲利下修的考驗，且包含人工智慧、物聯網、5G 等殺手級應用尚未形成氣候，科技業的獲利動能將在 2019 上半年將出現空窗期。根據市場推估，獲利下修的情形可望在上半年落底，台新投信研判 2019 第二季將是全年的最低點，可是緊接著，市場將開始醞釀 2020 年的樂觀展望。

首先，可望啟動高速傳輸新境界的 5G 將在 2019 年完成佈建、2020 年開始商轉，這項高效率傳輸的技術突破，可望拉動相關族群的大躍升，包括無線基地台建設、數據中心、傳輸設備等。

此外，近年來引發議題的電動車與人工智慧族群持續成長中，雖然已然是長期看好的趨勢，但是成為領導市場的主力仍需要時間醞釀。至於傳產則視季節性波段操作。

沈建宏進一步指出，景氣與企業獲利雖謹慎，但對台股無須過度悲觀，根據台新投信綜合評估，2019 年由於科技股缺乏殺手級產品，大盤走勢取決於總經面因素，預計於第二季落底，不過就技術面來看，在十年線應有支撐，接近下半年後，則受到 5G 商轉與選舉年的題材帶動，大盤有機會向上走揚。

美股 破壞式創新 永遠的多頭司令

美中貿易戰與美債利率倒掛讓市場擔憂陷入熊市，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，短線市場等待美中談判的進度與聯準會下周會議結果，大盤有機會打底，但仍需留意風險。雖然根據歷史經驗，長短期利率倒掛通常預示著經濟衰退，但平均而言，過去利率倒掛到市場向下反轉有 2 年區間，且各項主要資產在此區間多數為正報酬，更何況目前紐約聯準會對未來一年陷入衰退機率僅 20.4%，低於平均 40%，建議投資人無須恐慌，甚至當市場過度反應時，都是進場點。

蘇聖峰指出，根據第三季財報公布結果，下修展望的企業家數比例增加，主要是成本壓力提高，包括關稅稅率、平均時薪、利率上揚等，不過，近期指標科技股本益比大幅修正已反映這些隱憂；此外，資金正從美股與成長股撤出，當成長股不再是最擁擠的交易時，反而是逆勢佈局美股與科技股的好機會。

蘇聖峰表示，科技創新可以關注三大領域: 物聯網、人工智慧、雲端運算。宏觀上，從全球資料量使用、物聯網裝置的預估、人工智慧與雲端產業市值預估等，都有樂觀的成長速度，而相關的個股，如雲端通訊獨角獸 Twilio、支付工具 paypal 等具有創新技術企業的股價相較於大盤也有更亮眼的表現。

此外，當雲端、大數據遇到生技產業時，也撞擊出創新的火花，蘇聖峰指出，精準醫療的發展將重新定義醫療生態體系，包括免疫療法、創新醫材、遠距視訊平台、電子病歷等，不僅將大幅度提升人類生活，也將帶來龐大的投資商機。

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