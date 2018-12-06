【永誠投顧】關鍵K團隊 (盤勢 心得分享)

美股休市，但受到外媒報導中國通訊設備商華為財務長在加拿大被捕，市場擔憂貿易戰再添變數，加上摩根士丹利證券指出智慧型手機產業，將出現衰退，台股手機供應鏈全倒。今日台股開盤 9850 點，一路放量大跌超過 200 點，最低點到 9664 點，收盤來到 9684 點，成交量 1428 億元。

盤面 (類、個股) 架構:

摩根士丹利證券指出，不管是蘋果 iPhone 或是大陸智慧手機市場，都將出現衰退，智慧型手機前景堪憂，且歷來首見建議旗下客戶趁反彈出脫持股，發出八個戰術性賣出報告：大立光 (3008)、台積電 (2330)、聯發科 (2454)、穩懋 (3105)、台郡 (6269)、南亞科 (2408)、旺宏 (2337)、華邦電 (2344)。

台股手機相關供應鏈衝擊很大，因此今天跌勢很大，<蘋概股>方面，大立光 (3008)、國巨(2327)、可成(2474) 跌停，康控 - KY(4943)、美律 (2439) 都大跌 9.5% 以上。

<被動元件>華新科 (2492)、奇力新(2456) 跌停，大毅 (2478)、禾伸堂(3026) 大跌 9% 以上，信昌電 (6173) 跌幅也有 7.81%。

<光學鏡頭>也是跌幅很大，揚明光 (3504) 大跌 9.17%、玉晶光 (3406) 大跌 8.26%、新鉅科 (3630) 跌幅 6.51%、先進光 (3362) 跌 5.37%。

<矽晶圓>嘉晶 (3016) 大跌 9.39%，環球晶 (6488)、漢磊(3707) 皆跌 7.5% 以上。

市場擔憂華為會在中美貿易戰局勢中遭波及，<華為相關供應鏈>有被拖累的表現，大立光 (3008)、新華科(2492)、聯亞(3081) 皆跌停，嘉聯益 (6153)、全新(2455) 跌幅有 8% 以上，穩懋 (3105) 下跌有 6.94%。

<鋰電池>逆勢上漲最亮眼，興能高 (6558) 大漲 11.47%、順達 (3211) 漲 3.23%、新普 (6121) 小漲 0.79%。

總結:

華為財務長在加拿大被捕，市場對於中美貿易戰是否休兵產生疑慮，而外資又調降半導體評等，且看壞智慧型手機供應鏈，先前 <被動元件> 以及<矽晶圓>、<MOSFET > 全都大跌，引發中小型股跟跌，指數再次出現跳空長黑，未來台股上攻壓力變得相當沉重。

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。