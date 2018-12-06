【永豐期貨】台指選擇權盤後－中美衝突加劇 台股連三黑失守月線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 206 點至 9672 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 12.72 點，電子期逆價差縮至 - 0.32 點，金融期逆價差縮至 - 1.78 點。現貨部分，三大法人賣超 241.21 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 5599 口至 2346 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 4715 口至 31173 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 4437 口，使留倉部位轉為淨空單 - 3901 口。

週三美股休市，但週四電子盤沿續週二跌勢持續重挫 3 百餘點，引發週四台股投資人信心潰堤，加上中美貿易戰衝突再度加劇以及傳出華為財務長遭到逮捕消息衝擊相關供應鏈個股應聲重挫，加權指數跳空開低走低，盤中一度重挫逾 251.99 點，盤面上各類股族群皆墨，電子股更是慘不忍睹，午盤過後雖有低接買盤進場承接，但力道杯水車薪，終場加權指數下跌 232.02 點或 2.34%，收在 9684.72 點，成交量能 1432.08 億，較前一日增加 276.88 億。今日八大類股全數下跌收黑，其中以金融類股跌幅 0.63% 表現相對抗跌，機電類股跌幅 3.23% 表現較差。加權指數開低走低，收盤帶量長黑 K 重挫 232 點，收盤價創 10 月底以來次低，上市下跌家數高達 843 家，創 10 月 11 日股災以來最高，若美股未回穩，則台股恐仍有下跌空間。今日新台幣呈現貶值 5.1 分，外資現貨賣超逾兩百億元，後續需持續觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權 OI 最大量支撐壓力區從 9500~10200 點擴大至 9000~10200 點，尤其賣權履約價在 9400 以上的 OI 均減少，下檔支撐出現下移跡象；而週買權整體的 OI 明顯升高，尤其 9800 至 10000 的合約普遍都升高 5 千~ 8 千口，賣權 OI 則較少變化，且平均隱含波動飆升至 23.55，顯示擔憂情緒升高，採取 sell put 摸底的情緒驟減。全月份未平倉量 put/call ratio 值也由 1.08 降至 0.91，整體選擇權部位轉為中性偏空格局。 (永豐期貨研調)

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