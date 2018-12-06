【統一投信】分析師翻多 尖牙股可望開啟認錯行情

美中貿易戰暫時休兵，統一 FANG+ETF(00757) 經理人袁永騰表示，美中願意重啟對談是好事，美股反彈行情可期，惟市場仍持續關注雙方落實進度而出現雜音，導致美股短線波動加大，值得注意的是，早在 11 月底美國聯準會升息態度轉向之際，先前受到擁擠交易無情追殺的尖牙股，已悄悄獲買盤回補，且外資分析師們也紛紛翻多，建議持有或買進的評等比例，壓倒性勝過建議賣出的比例，在總體情勢轉佳的情境下，尖牙股可望開啟一波「認錯行情」。

根據彭博統計顯示，作為市場主流的尖牙股 (FAANG)，由於趨勢看好且交易熱絡，每檔個股幾乎都有逾 50 位之多的分析師作出投資評等，觀察近期分析師之評等建議，11 月下旬開始給予買進或超越市場表現的比重逐漸提高。

以 FANG + 指數十檔成份股來看，蘋果公司（Apple）獲評為買進及持有的占比合計達 96%，僅 4% 分析師建議賣出，而亞馬遜（Amazon）則有 94% 分析師建議買進，其他如谷歌（Google）、阿里巴巴（Alibaba）獲買進評等的占比也達九成以上，即使日前產業前景出現雜音導致股價重挫的輝達（Nvidia），建議買進的占比仍有 73%，建議賣出的僅 4%。

自市場悲觀氣氛改善後，在理性資金回流效應下，以追蹤尖牙股為主的 FANG + 指數也重拾雄風，近一週彈漲 6.86%（11/23-11/30），今年來 (至 11/30 止) 累積漲幅 11.24%，遠勝美股標普 500 指數同期間的 4.85%、3.24% 漲幅。

袁永騰分析指出，尖牙股掌握的是長線主流大趨勢，以及科技創新的關鍵技術，基本面其實無太大變化，產業領導地位亦未被撼動，先前經歷幾次市場過度悲觀的恐慌殺盤後，本益比跌至低點，在聯準會暗示緩升息、美中貿易戰有機會轉向正面發展的外部利好條件下，市場氣氛轉佳，可望重獲資金青睞。

海外已有數檔追蹤 FANG + 指數的商品，國內則有統一投信發行 FANG+ETF 於 12 月 6 日掛牌上市，為台灣首檔高度聚焦於「高成長」加「趨勢主流」美國上市股的 ETF，該指數成份股單純，且採取權重均等法，好處是讓爆發力強的中小型股與穩健的大型股對指數貢獻一致，達到控制風險與追逐報酬的平衡，且投資人易於追蹤判斷指數表現，也易於擬定交易策略。

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