〈房產〉北台灣房市景氣轉冷 8月住展風向球轉代表衰退的藍燈

市場研調單位住展今 (6) 日指出，代表北台灣新建案市況的住展風向球，8 月分數為 30.9 分，較 7 月減少 1.3 分，對應燈號為藍燈，中止今年來連續 5 個月黃藍燈。

住展風向球的 6 項統計指標中，只有預售屋推案量單項分數上揚，其餘 5 項分數悉數下滑。住展企研室經理何世昌表示，因農曆民俗月與假日多雨影響，8 月整體市況稍微下滑，惟建商推案信心依舊居高不下，對應燈號因而亮出衰退的藍燈，這是近半年來的第一顆藍燈。

住展調查發現，8 月中旬已進入民俗月，但預售屋量體卻放大到 500 多億元，其中單一案量達 15 億以上的指標案為台北市南港「忠孝詠吉」、新北市板橋「國泰朋」與「誠果禾樂」、新店「國泰豐格」和「國美中央新村」、土城「金城舞 2 - 都心花園」、鶯歌「新潤幸福莊園 2」、三重「新濠漾」、淡水「悠森學」、桃市中壢「宜雄大名鑄」、「佳泰超級郡」和「名鑄」、竹縣竹北「德鑫一笈」等案。

按過去經驗，成屋受到民俗月影響遠比預售大，民俗月期間供給量會大幅度衰度，但今年成屋建案新增供戶數仍約有 700 戶，單一案量逾 15 億以上的指標案為北市信義「冠德信義」、新北市三重「捷運京典」、林口「寬隱」、蘆洲「善住」、淡水「宝寶」。

今年民俗月成屋供給量比預期高的原因，主要是建商推案信心居高不下，前仆後繼推出新建案所致。另，8 月議價率雖然只有增加不到 0.3％，雖落到下個級距分數之內，但其實變動幅度並不大。

何世昌指出，整體市況仍維持先前基調不變，今年 5 月到 8 月大致呈現緩慢下滑的局面，假如房市 928 檔期沒有明顯提升，那麼可能要等到選舉之後，才會出現轉機。