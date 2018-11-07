日央行委員布野幸利：目前將維持極寬鬆政策

日本央行委員布野幸利週三 (7 日) 指出，日本經濟正在擴張且勞動力市場緊縮，但通膨仍然疲弱，因此該行目前將維持極寬鬆的貨幣政策措施，以刺激經濟，並提升日本的增長潛力。

布野幸利在 7 日的演講中指出，日本央行的首要任務為繼續刺激經濟，透過結構性的改革和增加資本支出，讓政府和公司有時間提升日本的增長潛力。

然而，布野幸利闡述與日央行總裁黑田東彥一樣的看法，在長期貨幣寬鬆政策之下，需關注可能對金融機構利潤造成的衝擊，並具有破壞日本銀行體系穩定的風險。



日本央行以實施多年寬鬆的貨幣政策，透過購債將 10 年期日債殖利率維持在 0% 的水平，以利率長期維持低點，使銀行利潤受到打擊。該行為了使貨幣政策更具可持續性，在 7 月的會議中，將政策框架變得更靈活，允許 10 年期日債殖利率在 0% 左右的水平移動。

10 年期日債殖利率走勢

此外，日本央行在 7 月的會議首次採納前瞻性指引，將利率維持在低水平較長一段時間，強調該行對實現 2% 通膨目標的承諾，並承諾將採取相關措施，使政策框架更具永續性。

布野幸利指出，日本央行 7 月的決策，允許 10 年期日債在更大範圍內移動，並不代表著該行將讓利率走升，他們仍將透過購買日債控制殖利率。

但他重申，有鑑於最近的價格發展，日行暫時不會減緩貨幣寬鬆政策的力道。儘管經濟穩定擴張和就業市場趨緊，但日本 9 月核心消費者價格僅年增 0.7%，仍遠低於日本央行 2% 的通膨目標。

而日本勞工部 7 日公布，9 月實際工資年減 0.4%，連續兩個月下滑，反映出油價高漲與生活成本高，正在削弱消費者的購買力。

布野幸利表示，雖然日本經濟可能繼續溫和擴張，但海外經濟前景存在各種不確定因素，特別須關注每個國家的貿易政策的前景。