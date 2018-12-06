〈分析〉非農前瞻：11月非農可能超乎預期強勁？

《彭博社》報導，美國將於週五 (7 日) 公布 11 月非農就業報告，經濟學家指出，報告結果可能會出乎預期的強勁，但在 2019 年仍有可能出現一些降溫。

季節性、天氣和產業因素將支撐非農就業報告，在兩個月前歷經颶風後，部分勞工已開始重返工作崗位，而零售業和相關行業，因假期因素可能會多雇用一些人員。此外，亞馬遜於 11 月 1 日調升最低工資可能有助於提升平均薪資表現。

在失業率下滑情況下，美國平均薪資仍持續攀升

美西銀行的首席經濟學家 Scott Anderson 預期，在 11 月非農就業報告中，將看到相當不錯的工資增長，儘管更廣泛的經濟可能開始出現放緩的跡象，但這不會顯現在本週發布的就業報告中。



彭博的經濟學家 Yelena Shulyatyeva、Tim Mahedy 和 Carl Riccadonna 的認為，11 月的就業報告可能顯示招聘的動能穩健，颶風後的復甦有助於就業人數，然而，在接下來的幾個月裡，近期的市場動盪可能會影響到真正的經濟活動，若市場恐慌情緒持續蔓延，商業信心可能會下滑，連帶影響明年初的招聘步調。

零售業者為感恩假期與聖誕假期做準備，招聘情況將反彈，而這股動能將延伸至零售相關的其他行業，例如運輸和倉儲，牛津經濟研究院的資深經濟學家 Lydia Boussour 表示，過去十年中，11 月非農就業數據有超乎預期的趨勢。



路佛威登資本管理公司的投資策略長 Jim Paulsen 表示，若就業報告表現火熱，那麼這將增加市場擔心的壓力。如果他們擔心經濟放緩和工資通膨上升，那麼聯準會將陷入升息困境，並且更有可能出現殖利率曲線倒掛情形。



Paulsen 指出，就業數據不管疲弱或強勁，市場可能皆感到失望，因為人們現在擔憂經濟會進入衰退，且他們仍然擔心聯準會無法停止升息。



最近的數據顯示勞動力市場有所放緩：失業救濟金申請連續 3 週攀升，達 5 月以來的最高水平，而 10 月的職位空缺出現 4 個月以來的首次下滑。



分析師預測明年就業增長將放緩，根據彭博社的調查，2019 年就業人數增長平均預期為每月 15.5 萬個崗位，低於今年的每月 20.5 萬個崗位。



法國興業銀行的資深美國經濟學家 Omair Sharif 表示，市場可能在等待較疲弱的就業報告，因為他們認為聯準會近期的發言較為溫和，「預期明年經濟增長將放緩，且利潤將不會那麼好」。若週五的報告是優於預期或是符合預期，那麼市場可能進行重新評估，是否過早開始依照聯準會溫和發言進行定價。