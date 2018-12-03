卡達能源部長扔震撼彈 宣布明年1月退出OPEC

卡達的能源部長 Saad Al-Kaabi 週一 (3 日) 在新聞發佈會上宣布，該國計劃於明年 1 月 1 日退出石油輸出國組織 (OPEC)，該組織預計於 12 月 6 日在維也納召開會議。



卡達成為 OPEC 成員國之一已長達 57 年，為該組織石油出口量最小的國家，然而，該國為全球最大的液化天然氣 (LNG) 生產國之一。

卡達在審視如何改善其全球地位，以及規劃長期策略計劃之後，決定退出 OPEC，並專注於天然氣產業，該國目標為將 LNG 產量從每年 7700 萬噸提升至 1.10 億噸。

Al-Kaabi 在新聞發佈會表示，「卡達退出 OPEC 的決定，將在明年 1 月起生效，此決定已於今日上午通知 OPEC。」此外，他補充道，卡達仍將參加本週於維也納舉行的 OPEC 會議。

Al-Kaabi 指出，退出 OPEC 的計畫，是出自於「技術與策略」目的性，與政治無關。自 2017 年 6 月以來，OPEC 的主要石油生產國沙烏地阿拉伯以及其他三個阿拉伯國家，開始對卡達進行政治和經濟抵制，減少與該國的貿易和運輸關係。

由沙國所帶領的國家，指責卡達支持恐怖主義與伊朗，卡達則否認此說法，並指出經濟抵制傷害了該國主權。



OPEC 12 月會議

OPEC 與非成員國將於週四 (6 日) 在維也納召開會議，目的為討論可能的減產協議。因市場擔心供過於求，以及對經濟增長放緩的擔憂加劇，油價自 10 月初攀升至 4 年高點以來，已暴跌超過 25%。

在石油生產國討論減產的前景，以及美中貿易戰達成 90 天的休戰計畫，3 日油價有所回升，降低油價近期損失。



台灣時間下午 4 時許，布蘭特原油期貨價格上揚 4.79%，暫報每桶 62.31 美元，WTI 原油期貨攀升 5.01%，暫報每桶 53.49 美元。