宏達電攜澳洲電信商Telstra 開發首批商業化5G設備

宏達電 (2498-TW) 今 (5) 日宣布，與澳洲最大電信商 Telstra 合作開發的 5G Hub mobile smart device，將成為 Telstra 於 2019 年首批上市的商業化 5G 設備之一，Telstra 最近宣布已開始啟動 5G 技術，將成為澳洲第一個 5G 建置完成的電信商。

Telstra 也於雪梨舉辦的產品大會上成功展出全球首度的 5G 中頻段（mid-band）商用設備連接，Telstra 執行長 Andrew Penn 表示，這是佈局 5G 的一個重要里程碑，據悉，澳洲各地的 130 個站點現已啟用 5G，另有 70 個站點將在 2018 年結束前升級。

這一次宏達電成為 Telstra 的合作夥伴，也正好與宏達電董事長王雪紅指出的 VIVE Reality 有相同的理念，VIVE Reality 代表的正是 VR、AR、5G 和 AI 的總和，這一次與 Telstra 攜手合作，也等於是 VIVE Reality 中的一個重要成果展現。

Telstra 宣布已開始啟動 5G 技術後，這一系列的網絡升級不僅使 Telstra 行動網絡 5G 準備就緒，且可望能提供領先世界的 4G（LTE）速度。