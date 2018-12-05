【日盛投顧】遇壓回檔 下檔有撐

◆盤勢分析

1. 由於美、中一個共識各自表述，使得週二美股重挫，週三亞股開盤全面下跌，台股沒有置身事外，週三呈現開低走低，各類股均呈現下跌，僅有百貨、油電呈現小漲，終場指數下跌 166.80 點，以 9916.74 做收，成交金額萎縮至 1137.09 億元。

2. 觀察台股技術面，10 月下旬見 9400 低點後緩步回升，近期遇 60 日均線反壓呈現拉回，宜觀察 20 日均線 9850 附近支撐力道，11 月中、下旬型態支撐區亦在 9850 附近，操作上宜將 9850 附近視為台股多頭格局延續與否的重要關鍵點位。由於 10、20 日均線持續走揚，再加上週三台股回檔過程中，低檔略見承接買盤，K 線亦留下影線，預料台股 9850 附近將有實質支撐，操作上宜採逢回留意買點策略因應。觀察台股籌碼面，外資 - 91.71 億元、投信 - 13.24 億元、自營商 - 12.68 億元，三大法人合計賣超 117.63 億元。



區間整理格局 個別族群表現



觀察台股盤面結構，電子 - 2.39%、金融 - 0.96%、非金電 - 0.80%、櫃檯市場 - 1.52%，跌勢主要集中於近期漲幅較大的電子股，惟電子股趨勢仍是偏多，近兩個交易日拉回，無礙於 IC 設計、PCB、設備、工業電腦、網通維持強勢格局，拉回過程中或可持續留意；金融股近期表現欠佳，在九合一大選過後持續盤跌中，權值金融股普遍沒有表現，僅中、小金融股相對抗跌；非金電本波段上漲力道亦不及電子股，近期呈現個別族群表現，觀光、百貨、塑膠二線較值得留意。