【華冠投顧】美股大跌!台股萬點失守!空軍將再次起飛嗎??

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2368 金像電、3324 雙鴻、2314 台揚、2492 華新科、2327 國巨。

台股盤勢分析:

關稅人

在昨夜美股爆跌 - 799 點下，台北股市早盤重挫 - 111 點開出，盤中最多大跌 - 188 點；全場幾乎都在 9900 點之上狹幅震盪，終場下跌 - 166 點作收，收在 9916 點，成交量 1139 億。

美股在一夜激情後，昨天馬上說變就變；不過在台股重挫 - 799 點下，亞股普遍表現還算強勢，陸股更是一度由黑翻紅。對於美股的重挫，我們認為還是川普言論影響；但是對於川普『關稅人』的言論，基本上是換湯不換藥。也就是… 從『G20 峰會』前夕，到現在台股再度失守萬點；基本上就是『中美貿易戰』趨緩，『內資回流』的結構。因此就是今天萬點失守，預計短線修正二天後；台股又是一個『驚驚漲』格局，依舊還『個股輪漲』。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3438 類比科、2485 兆赫、2201 裕隆、2375 智寶、4909 新復興、3317 尼克森… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

1476 儒鴻、1526 日馳、4947 昂寶 ky、6462 神盾、2371 大同… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。