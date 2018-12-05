現代汽車將建低成本工廠 員工恐淪廉價勞工、罷工聲浪起

南韓汽車巨頭現代汽車 (005380-KR) 和與南韓光州市政府達成初步協議，雙方將合資建立新工廠，預計自 2021 年起，該工廠每年產能為 10 萬輛汽車。現代員工擔心原本工作被取代或是將被減薪，工會計畫在週四 (6 日) 發起罷工抗議。

光州市政府週二 (4 日) 宣布，與現代汽車達成初步協議，將在該城市建立一條新的生產線，預計可帶來 1000 個正職與 1 萬個約聘職位。雙方一再針對合作案進行討論，因現代汽車預計將支付低於產業平均的基本底薪，而地方政府將提供其他福利與補助費用。

此項光州合作案，將允許現代汽車在更低的成本下製造汽車，同時降低對工會員工的依賴，這些員工幾乎每年都會進行罷工抗議，以爭取加薪的機會。此合作案遭現代汽車工會強烈反對，該工會預計將於週四進行 4 小時的罷工抗議。

根據初步協議，現代汽車預期將投資 530 億韓元 (4750 萬美元) 購買 19% 的股份，而光州政府將投入 590 億韓元收購 21% 的股份，剩餘的 1670 億韓元，將由供應商和當地廠商出資。



一位當地官員指出，初步協議包括年薪 3500 萬韓元 (31492 美元)，不到目前現代汽車員工年薪 9200 萬的一半，每週工時為 40 至 44 小時，在此工廠製造的所有車輛，皆將出口至國外。現代公司拒絕發表評論。

現代汽車股價日線走勢圖

光州政府一直致力於建立公私合營企業的商業模式，旨在為雇主提供較低聘用成本的環境，南韓勞動力成本高、生產率低且工會常有激進表現，企業廠房投資因此大幅減少。

光州位於南韓西南方，過去較少有汽車製造商與船舶製造商進駐，該地區政府希望在政府提供補助之下，可以吸引企業進駐。光州市將於週三與勞工和商業團體高層會面，以獲得初步協議的批准，若合作案成功通過，光州市將在週四與現代舉行簽約儀式。

工會認為現代員工的利益因此受到巨大威脅，若光州市與現代達成協議，韓國工會聯合會 (KCTU) 誓言將加入現代汽車工會的行列，進行更大型的罷工。