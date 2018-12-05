武田藥品併購罕病藥廠Shire 躋身全球10大藥廠

日本製藥大廠武田藥品工業 (4502-JP)，在週三 (5 日) 召開臨時股東會，通過愛爾蘭製藥大廠夏爾 (Shire) 的併購案，併購金額高達 460 億英鎊 (約 7 兆日圓)。

超過 230 年歷史的日本製藥大廠武田藥品工業，今 (5) 日於大阪召開臨時股東會議，在多數股東的贊成下，通過了愛爾蘭製藥大廠 Shire 的併購案。雖然武田藥品的創辦人等，對併購案持反對意見，但是在持股過半的機構投資人贊成下，最後得到超過 2/3 股東的同意。

在 2019 年 1 月，武田藥品投入 7 兆日圓後，這宗日本史上金額最高的海外企業併購案也將正式成立。未來武田藥品的年銷售額將突破 3 兆日圓，也將躋身全球前 10 大藥廠行列。

沙爾也將於今 (5) 日稍晚召開股東會，如果沒有意外的話，這宗併購案也將正式啟動。

武田藥品的臨時股東會，在日本時間 5 日上午 10 點於大阪市內舉行，共有約 850 人參加。會議時間 2 個半小時，討論是否進行這次的併購案。在行使決議權的股東當中，接近 9 成同意這項併購案。

武田藥品工業社長 Christophe Weber (圖片來源：AFP)

公司社長 Christophe Weber 在股東會召開時表示，「每年 4 千億日圓以上的研究開發投資將成為可能，這個水準在世界上也具有競爭力」強調併購案將帶來的好處。在新藥的研發與銷售規模的擴大，能為公司帶來更多的好處。

面對股東們的質疑，Weber 社長也以「日本市場萎縮，若在世界上失去了存在感，未來在研發上將沒有勝算。併購後，武田藥品將成為日本的國際性企業」來做回應。

實施併購的第 3 年後，因公司統合的效果，預估每年可以減少 14 億美元的成本支出。來回應股東們對如何減輕有息債務負擔方面的疑問。

今年 5 月時，武田藥品向沙爾提出了併購的條件。在當時，併購金額約合 6.6 兆日圓。併購費用中，3 兆日圓來自銀行融資及發行公司債券，剩下的 4 兆日圓將透過發行新股票來籌措。

武田藥品也希望透過這次的併購案，來強化用於癌症、胃及腦部的藥物產品。

沙爾是一家在英國成立的藥廠，目前在英國貝辛斯托克 (Basingstoke) 仍擁有一個很大的據點，但是在十多年前已將公司總部遷到愛爾蘭都柏林。在全球 65 個國家，擁有 2.4 萬名員工。

本 (5) 日武田藥品在東京股市收盤時，上漲 1.07% 股價 4,240 日圓。