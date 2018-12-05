【統一投信】2019年投資首選全球科技股

儘管 2019 年將面對金融市場的多重變數，統一投信表示，美國聯準會（FED）仍處於升息階段，不具備股市走入空頭的條件，然而進入景氣趨緩階段，投資更重視「質的成長」，預期股市上漲動能將由過去兩年的「高速成長」股，轉為以具備或導入關鍵變革技術的「穩健成長」股為主。由於企業大量採用雲端進行數位轉型，且終端產品分散多元，科技業隨著景氣循環的營運波動較以往大幅降低，不論景氣好壞，整體平均都能有 10% 以上成長率，相較其他低成長、低報酬的資產類型，科技股是 2019 年投資首選。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，現正邁入雲端 2.0 與 AI 新世代，科技大趨勢才剛開始，且未來將受惠於各種新應用的展開，全球科技類股長期成長性遠高於大盤，但在股價表現上，相對於全球股市尚未享有應有的估值溢價，可說是「高 CP 值」投資標的。看好未來三年具有高成長的 AI、5G、車用電子、雲端軟體、智慧醫療、金融科技，選股主軸聚焦於關鍵變革技術，體質強健、受惠數位轉型的企業，尤其是能引領大趨勢發展方向的領導廠商。

郭智偉表示，2018 年壓抑全球科技股表現的兩大負面因子，是聯準會升息與美中貿易戰，但近期風向已經改變，聯準會主席鮑威爾暗示 2019 年將放緩升息，以因應外部環境的不確定性，態度轉鴿；美中領袖「川習會」也定調雙方停戰 90 天，坐下好好協商，雙重的正面利好條件，預料全球科技股將出現跌深的反彈行情，走勢偏多。

惟 2019 年第一季需觀察的變數是美國通膨數據，由於美國本身經濟表現良好，就業市場強勁，薪資成長可能推升通膨，將是影響聯準會升息步調快慢的關鍵，而中國後續如何落實美方在經貿與市場開放上的要求，則是 2019 年美中關係發展方向的重要影響因子。

不過，就長線角度而言，科技股的投資價值並無疑慮。由於全球未來生育率低，新增勞動力增長持續下滑，科技產業扮演的角色在改善生產效率，而非以往的擴大生產，且全球產業以科技類股擁有最佳的創造自由現金流能力，以美股標普 500 指數為例，科技類股低負債、滿手現金，居十一大類股之冠，低負債企業受景氣波動影響程度低，且現金比重高，可以作為發放股東股利，或因應升息環境下，清償負債或是預留下來預備度過景氣蕭條期之用。

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