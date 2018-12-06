〈基金開箱文〉景順環球消費趨勢基金(原景順消閒基金)搶先看

隨著全球購物消費與休閒娛樂的需求日益上升，結合行動上網日漸普及，使得電子商務崛起，相關消費科技產業成為人們最關注的焦點之一，其類股表現吸引了不少投資人注意，景順環球消費趨勢基金 (註一) 正是此類型基金的績優股。如以近年效益評估，可發現其短中長期表現較同類型來得優異，投資報酬率遠超大盤表現。究竟，此檔基金的特色為何？如何能打敗大盤？又適合什麼樣的投資人呢？

1. 抓住「新消費浪潮」利基

消費休閒產業的成長力道，主要來自電子商務、電子遊戲與龐大的休閒產業消費人口。在全球行動裝置使用人口年年突破的同時，經理人注意到電子商務的指尖商機，也發現媒體廣告開始轉移到新媒體，各產業都在極力追趕跨屏商機。

景順環球消費趨勢基金與同類型基金相比，最大不同在於娛樂軟體與網路服務布局高達近四成。從旅館、餐廳等實體消費，跨進消費型電商（Amazon、阿里巴巴）、休閒產業（遍及影劇、音樂、電玩、手遊、電競、虛擬實境），任天堂、Ubisoft、Netflix 等均為前十大組成 (以上資料統計至 2018 年 10 月底，以上提及公司名稱僅為舉例，絕無個股推薦之意，也不代表基金日後之必然持股)，所選商品與服務多走在趨勢尖端，十分貼近當代休閒生活與科技，與傳統消費基金相當不同。

深入檢視此檔基金配置，可發現零售與媒體產業的線上布局極深，與摩根士丹利循環消費指數，可說是大相逕庭。此獨到的選股眼光，以及不拘泥於指數的特殊組合，使景順環球消費趨勢基金搭上了網路與軟體類股價勁揚風潮，表現相當優異。

2. 不容忽視的電玩商機

經理人指出，由於行動裝置的發展帶動電玩產業長足成長，相關的電子競技運動商機也開始提升，電競的年度觀看人數甚至已超過棒球與籃球。從近年來許多傳統專業運動強隊，不斷跨行成立電子競技戰隊，加以全球觀看電競的收視族群不斷上升，可見出此產業潛力無窮、長線成長不容忽視。

此外，虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）的新周邊設備開發，以及遊戲銷售由實體轉向數位、主機轉向行動，在在說明了娛樂軟硬體與網路視聽媒體產業的潛力遠比想像更深，新的商機相當鮮明。

3. 與眾不同的科技布局

景順環球消費趨勢基金的前身為「景順消閒基金」，自 1994 年成立以來，深獲投資人青睞，是一檔詢問度相當高的基金，並連續在 2016、17 年獲得《指標》台灣年度基金大獎產業股票 - 消費品及服務類別「最佳表現基金大獎」和「最佳表現定期定額基金大獎」同級最佳 (註二) 肯定。

此檔基金的經理人柯恩（Ido Cohen），長年專注於科技媒體和通訊（TMT）產業分析。自 2010 年加入景順後，以其科技研究背景，切入消費產業的投資管理，並大幅拉高科技比重。經理人結合科技與新消費趨勢，聚焦科技類股的消費主題正是能領先大盤和同類型基金的關鍵。

鉅亨投資策略：選擇自己了解的產業＋掌握趨勢尖端

消費產業基金投資標的，比起生技、健康護理等產業基金或波動較劇烈的原物料基金，更為貼近生活，好懂又熟悉，是較易入門的一檔基金。

景順環球消費趨勢基金所持有的組成，則多為娛樂產業頂尖標的，不僅位於趨勢風口，且股本雄厚、成長空間多，加以科技風濃厚，部分組成的盈餘上漲動能強勁，相當適合想跟隨消費趨勢、追求長期總報酬的投資人。

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註一：本文提到之景順環球消費趨勢基金為 (原景順消閒基金)

註二：獎項資料來源︰Benchmark，評選期間至頒獎年度當年 9 月底

** 基金成立日期為 1994 年 10 月 3 日，但受限於彭博所提供之資料最久僅可追溯至 1995 年 6 月 30 日，因此長期績效比較僅能以該段時間呈現。