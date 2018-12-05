【統一投信】統一FANG+ETF 12月6日掛牌上市

統一 FANG+ETF 預定 12 月 6 日掛牌上市，該指數主要追蹤美國最頂尖趨勢的主流科技股。針對美股大漲大跌的行情，統一 FANG+ETF 經理人袁永騰表示，週二由於市場對川習會樂觀情緒消退、美國公債殖利率倒掛，引發美國經濟可能放緩疑慮，加上聯準會紐約分行主席 John Williams 表示將在「未來一年左右」繼續升息，期間並將密切關注金融市場潛在風險，導致美股經歷一天大漲後又重挫，預料市場關於美中貿易戰及升息等重要議題仍會不斷有各種雜音干擾，不過，即使景氣循環進入後期，科技股仍是主要投資所選。

袁永騰分析，支持美國科技股前景的主要理由有四，首先是全球總體經濟只是趨緩，而非衰退，依 IMF 公佈最新預測，全球 GDP 成長率增速將由 2010 年~ 2018 年間的 3.8% 放緩至 2018 年~ 2023 年間的 3.6%，但並非步入衰退。(資料來源：IMF, 2018/11/08，統一投信整理。)

其次，美國科技股獲利仍然強勁，依 Bloomberg 資料，S&P500 指數科技股 2018 年獲利年增率可達 43.7%，為所有類股中最佳，2019 年預估成長率 9.1%，仍優於 S&P500 指數平均的 8.8%，獲利狀況仍然優異。(資料來源：Bloomberg, 2018/11/28，統一投信整理。)

再者，美國科技股財務體質強健，自由現金流量強，根據美林統計，科技股的淨債務 / 總資產比為負值 (意即手中現金部位比負債還多)，不但有餘力發放股東股利，回購公司股票，即使在景氣蕭條期中經營狀況亦無虞。(資料來源：Bloomberg, BOA, 截至 2018 年第三季末。)

最後是價位合理，全球科技類股相對全球股市估值溢價程度目前僅在 1.12 倍左右，本益比為 16.34 倍，與近年平均幾近相同，並未享有太多溢價。在獲利持續上修的同時，股價反而顯得低估。(資料來源：Bloomberg, 2018/11/14；統一投信整理)

統一 FANG+ETF 是國內首檔追蹤 FANG + 指數的利基型商品，該指數由 10 檔於美國上市、最具代表性的科技龍頭股組成，投資範圍包括 AI、社群媒體、電子商務、影響串流及新能源車等未來五大科技趨勢，具技術領先優勢、有規格制定能力，獲利情況也持續成長，為值得進行長期投資的好標的。FANG + 指數在修正後價格已回到合理區間，建議可以分批低接方式進場。

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