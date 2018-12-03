亞馬遜欲推中型商店無結賬櫃檯技術 實體零售競爭再度升級

據了解，網路平台商亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 正在測試更大型商店的無收銀臺支付技術。如成功，該戰略將進一步挑戰實體零售商的競爭。

華爾街日報稱，亞馬遜正在西雅圖的一個更大的空間中試驗這項無現金支付技術。系統會跟踪購物者從貨架​​上挑選的物品，並在他們離開商店時自動收取費用。

其中一位知情人士表示，雖然該技術在目前的小商店形式下運行良好，但在更大的空間和更高的產品中使用較困難，這意味著在更大的商店推出系統可能需要時間。目前還不清楚亞馬遜是否打算將這項技術應用於旗下大型生鮮超市 Whole Foods，而亞馬遜此前曾表示，它沒有計劃將這項技術添加到 Whole Foods 門市內。

亞馬遜股價週五收盤上漲 0.99% 來到 1690.17 美元。

亞馬遜股價趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，無收銀系統已在西雅圖、芝加哥、和舊金山的 7 家「亞馬遜 Go」便利店使用，而該公司計劃建造更多這類小商店。每個面積通常不到 2500 平方英尺，出售各種飲料、預製食品、和雜貨等。

一些 Whole Foods 的客戶表示，他們不希望在以高質量客戶服務而聞名的連鎖店內，看到無收銀台結賬系統。經過 20 多年的發展，亞馬遜在過去的幾年裡更深入地開展了實體零售業務。該公司已在全國開設了十幾家書店和商店。

亞馬遜也於 12 月 1 日開始推出 12 日的特價活動。