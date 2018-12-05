人民幣兩天大漲千點 空頭回補、企業結匯成推手

受益於中美關稅休兵，展開實質談判，幫助人民幣匯率持續上漲。自 11 月 30 日 (上週五) 以來，人民幣對美元已上漲近 2%，過去兩個交易日上漲近千點。今日人民幣兌美元中間價再調升 463 點，報 6.8476，寫今年 9 月 25 日以來新高。

空頭被迫回補

德國商業銀行亞洲經濟學家周浩撰文指出，9 月以來，人民幣幾乎一直運行在 50 天均線上方，即使短暫擊破 50 天均線，市場也會迅速回調。

周浩認為，人民幣上漲背後的原因，包括中美就經貿問題達成共識、美國升息預期降低、新興市場回暖等等，也意味著，人民幣市場的空頭在堅守數月後，開始被迫「空翻多」。

他表示，未來人民幣面臨的風險基本平衡，「未來中國可能會擴大財政支出，經常帳戶順差可能會進一步收窄，因此人民幣繼續大幅升值的空間也相對有限，但未來幾個月並無需過度擔心人民幣『破 7』。」

美元兌人民幣日線走勢圖 (近一年以來表現)

企業結匯量回升

除了空頭回補因素之外，有交易員指出，近期企業結匯量有所回升，這從邊際上也支撐人民幣。而且近期人行 (PBoC) 暫停短期流動性投放，中美利差也出現了低位止穩的態勢，為人民幣匯率穩固提供了基礎。

近日最重要的利多是 G20 峰會後，中美決定關稅休兵，很快壓低了美元，推升新興市場貨幣，特別是人民幣。

FXTM 富拓貨幣策略和市場研究全球主管 Jameel Ahmad 認為，人民幣在過去兩個交易日的漲幅是非常罕見的，G20 峰會對市場情緒的提振作用可見一斑。

美元指數影響後續

渣打宏觀策略主管 Eric Robertsen 此前表示，美元目前已經超漲 10%-15%，如果做多倉位了結，會加速新興市場復甦。但他也認為，當前美元的周期性走強因素仍未消退，主要因為美國仍享受著經濟增速和利率方面的相對優勢，這仍可能在明年上半年支撐美元。但在周期性因素消退後，美元結構性的利空因素也將凸顯。

另一方面，紐約 Fed 主席 John Williams 最新說法強調，未來繼續漸進式升息將是適宜的。這個說法推升美元指數重新站上 97，預計也將對本週之後的人民幣表現造成影響。