〈每日外資外匯觀點〉丹斯克銀行：美元全線敗退 但短線仍有望反攻

中美貿易戰暫時停火、美國聯準會官員相繼發表鴿派言論，使得今年因避險買盤受惠的美元持續受挫，維持在 97 以下震盪整理；人民幣、澳幣、紐幣隱含波動率下降，新興市場貨幣趁勢大漲，周一墨西哥披索和南非蘭特漲幅均有 1.5%。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

丹斯克銀行發布報告指出，中美貿易緊張局勢緩和將使得美元全線敗退，但短期仍有望再度反攻。

該行分析師表示，美國經濟表現強勁，目前市場對聯準會升息步伐的預期過於保守，美元短線仍有可能再度反攻，此外，本周投資人需要關注聯準會主席鮑威爾談話以及周五公布的非農數據。

摩根大通資產管理全球市場策略師 Gabriela Santos 認為，聯準會明年下半年暫停升息的可能性升高，若美國經濟成長放緩，而其他國家經濟走穩甚至漸有起色，美元可能走低。

不過，Santos 提醒，聯準會可能轉向偏鴿派，果若如此，美國放緩升息，但其他央行也會跟進放緩，對美元而言，市場不至如此負面悲觀。

三菱日聯金融集團 (MUFG) 分析師表示，聯準會偏向鴿派後，接著全球貿易緊張情勢紓緩，對美元近期表現已構成雙重打擊。

澳洲國民銀行的資深匯市策略師 Rodrigo Catril 指出，中美貿易戰停火，對市場風險偏好有提振作用，預期美元的避險買盤將會縮手，而澳幣和紐幣等高風險貨幣可望走強。