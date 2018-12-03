〈每日外資外匯觀點〉中美貿易戰休戰 風險偏好升溫 澳幣成為大贏家

G20 傳來中美貿易暫時停火的消息，市場風險偏好情緒升溫，週一 (3 日) 美元、日圓備受打擊，美元指數跌破 97，澳幣及人民幣表現強勁，市場預期隨著貿易緊張局勢紓緩，美元恐怕還會進一步展開跌勢。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

不過，中美貿易停火還存在 90 天談判期的變數，儘管人民幣跌向 7 的頹勢暫時鬆了口氣，但瑞穗銀行外匯策略師張建泰認為，中美在貿易爭端分歧太大，加上川普過往反覆無常的言論，市場似乎仍是抱持較為謹慎的態度。

BB&T 財富管理高級副總裁 Walter Hellwig 認為，美國聯準會主席鮑爾日前偏鴿談話對市場來說是利多，現在貿易戰休戰又錦上添花，今年以來困擾市場的兩大隱憂紓緩，年底前具備反彈的條件。

NatWest Markets 駐倫敦的策略師 Jim McCormick 表示，中美貿易戰是今年市場的一大關注點，風險偏好情緒一受到打壓，美元就會出現上漲趨勢，同時壓抑新興市場貨幣以及與風險偏好相關的貨幣。

McCormick 上周就曾預言表示，一旦中美貿易戰的基調好轉，風險偏好情緒升溫，澳幣多頭就有機會進一步展開反彈。

週一 (3 日) 澳幣兌美元一度漲至 0.7383，漲幅 1.1%；傳統避險貨幣日圓兌美元則一度跌 0.3%，美元兌 G10 國家貨幣大多走低；墨西哥比索、土耳其里拉和南非蘭特漲幅至少 1% 以上，帶領新興市場貨幣上漲。

澳幣兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

摩根大通資產管理公司預期，美國經濟降溫及聯準會可能在明年下半年暫停升息下，美元 2019 年恐怕將展開反轉下跌的趨勢，並可能持續多年。