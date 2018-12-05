女孩的圓夢樹屋開始飛行，老眷村社區注入新生命

過去，立功社區位在新竹交流道不遠的光復路二段，四周高樓林立，顯得寂寞安靜，斑駁的牆面雖然有社區長者與國際志工的彩繪，但依然是悄無聲息守著小天地，直到鄧晴心的出現。

從女孩的圓夢樹屋開始飛行。

用自己雙手圓了兒時夢想

目前人在中南美洲學西班牙文，接受越洋採訪的鄧晴心回憶 3 年前在經濟部國企班受訓時，偶然來到附近的立功社區跑步，「我第一眼看到那被綠意包圍的廢墟，就想到自己 3 個夢想其中一個，就是蓋個樹屋！」當她告訴里長想在老舊社區中蓋樹屋時，社區的人覺得不可思議，但還是同意讓她放手去做。一個 26 歲女生就這樣利用暑假，頂著大太陽，用自己的雙手搭建出了樹屋，鄧晴心笑說開學時老師看到她曬得很黑，還問她是去哪裡渡假！原本這個樹屋就只是晴心在老社區中忙碌受訓壓力下，圖一刻悠閒自在的祕密基地，聲名大噪後便被叫做「晴心樹屋」。

立功社區一隅。

2016 年春天，晴心結束了經濟部國企班課程中最後的課程，起心動念要在立功社區開咖啡廳！撿木條、棧板、廢棄課桌椅…… 沒有任何工班經驗的她就卯起來自己修整房子，用拼湊來的物件打造出她的咖啡廳。

在不被看好的情況下，晴心自己動手修整房子。

「飛行樹屋咖啡」興起的故事讓很多年輕人慕名而來，也讓晴心結識了莎拉、鴻惠 (綽號太陽)，兩人被晴心的故事與人格特質打動，加入咖啡廳的經營。有了她們，晴心說：「擁有夥伴以後，讓我知道一起並肩追我們彼此的夢，是多麼珍貴的事情。」

為了夥伴願望打造第二個樹屋

建造在 Y 字型枝椏間的樹屋好像動畫《天外奇蹟》中的房子。

「飛行樹屋咖啡」前面是一片雜草叢生的空地，和一下雨就一大片積水的水泥地，莎拉與太陽都對晴心說：「好想咖啡廳看出去也有個樹屋喔！」於是晴心便打造了在立功社區的第二個樹屋――飛行樹屋，而雜草叢生空地經由社區整理，變成一處可愛小花園，積水水泥地由社區填平，還畫上彩繪，彩色旗子點綴其中，社區居民都說，立功社區變得更美麗了，在咖啡廳裡頭往外望，就可以看到旅人在飛行樹屋拍照，大家都覺得很滿足。

飛行樹屋咖啡廳門口寫著令人充滿勇氣的話語。

晴心說： 「我在澳洲帕羅尼拉公園 (Paronella Park)，看到一個來自西班牙的移工荷西．帕羅尼拉 (Jose Paronella)，在澳洲完成蓋城堡的夢想，而這裡的兩座樹屋與一間咖啡廳就是我的帕羅尼拉，希望我的故事可以讓大家重新憶起小時候的夢想，並找到勇氣去追尋。」

景點介紹

立功社區

立功社區

地址: 新竹市東區立功里光復路二段 42 巷 12 弄 35 號 (社區發展協會)

電話: 03-571-2130

網址:

https://www.facebook.com/Hsinchu.merit.Community.Development.Association

立功社區玩耍地圖

立功社區玩耍地圖

來到活力老眷村，當然要找屬於這裡的特殊風景點拍照打卡才夠炫！有引領立功社區旅遊風潮的樹屋、眷村風味濃厚的彩繪、社區過去風貌的懷舊呈現、有強軔生命力的榕樹…… 放慢你的腳步，來探索這高樓大廈之外的靜謐天地。

晴心樹屋

晴心樹屋

位在立功社區的戰車公園裡，是鄧晴心在社區所建的第一個樹屋，是童年夢想實現的成果，也用她的名字來命名，現在是造訪社區遊客看風景發呆的小窩。此樹屋高度比一個成年男子的高度還高，提醒年齡太小的小孩不要單獨上去喔！

飛行樹屋

為了咖啡廳事業夥伴想在屋外就能看到樹屋的願望，晴心建了第二個樹屋，有別於晴心樹屋高度較高，飛行樹屋較為低矮，小孩子也能在爸媽的幫助下爬上去。

移動的榕樹

移動的榕樹

老榕樹已有 60 多年的樹齡，原種在現址左側約 5 公尺的地方，40 幾年前倒下後，憑著強韌的生命力又活下來，象徵立功里民的堅強精神，為了保護榕樹，不能攀爬破壞，但可以坐在樹下的簡易鞦韆晃蕩發呆，享受偷閒好時光。

海南村彩繪

海南村彩繪

因為社區居民當年大多數是從海南島撤退而來，所以這裡也被戲稱為「海南村」。彩繪有兩處：一處是畫著望向海另一邊的故鄉；一處是畫著陸軍軍服與泰雅族服裝，意味海南村的人大多娶了泰雅族女人為妻。

來源：《行遍天下》 2018 年 12 月

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