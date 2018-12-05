拋開束縛丟掉衣服，到南半球來場熱情奔放的奇異耶誕

12 月不是冷冽月，耶誕節不只有白雪靄靄，在南半球的紐西蘭，正迎來一年最美好的夏日季節，陽光沙灘比基尼的聖誕氣氛正點燃，乘著台北直飛奧克蘭的航班，過一次不一樣的夏日狂歡耶誕節。

在南半球的紐西蘭，正迎來一年最美好的夏日季節，陽光沙灘比基尼的聖誕氣氛正點燃，過一次不一樣的夏日狂歡耶誕節。

12 月是紐西蘭夏日的來臨，沒有厚重衣服的束縛，耶誕節是屬於陽光沙灘與紅綠白的季節。在這段期間登場的是紐西蘭人為期 12 天的歡樂耶誕與新年假期，隨著城市裡陸續轉紅的「波胡圖卡瓦樹」綻放，就知道耶誕的訊息已經到來。

隨著城市裡陸續轉紅的「波胡圖卡瓦樹」綻放，就知道耶誕的訊息已經到來。

夏日的紅白耶誕日

在城市裡頭逐漸轉紅的波胡圖卡瓦樹，也是紐西蘭人俗稱的耶誕樹，這種顯耀著艷紅色的樹陸續在紐西蘭的 12 月開花

紐西蘭的耶誕是歡樂戶外活動的起點，季節轉熱，夏日耶誕也就越來越令人興奮，最明顯的就是在城市裡頭逐漸轉紅的波胡圖卡瓦樹，也是紐西蘭人俗稱的耶誕樹，這種顯耀著艷紅色的樹陸續在紐西蘭的 12 月開花，映襯著綠色樹葉搖曳，紅綠相乘的顏色也就宣告著紐西蘭的夏日耶誕的到來。打扮得充滿耶誕氣氛的奇異鳥耶誕裝飾也格外耀眼。

紅綠相乘的顏色也就宣告著紐西蘭的夏日耶誕的到來。

這段季節總是陽光普照日照時間長，在城市的港口邊、或者在海灘旁，迎著藍天碧海、綠樹紅花，曬得暖暖的耶誕節格外不一樣。搭配著紐西蘭人最引以為傲、有著紅白相間的水果奶油蛋白霜，以及炸得酥脆美味的炸魚與薯條，最是對味。

紐西蘭人最引以為傲、有著紅白相間的水果奶油蛋白霜

而紐西蘭人也格外珍惜獨特的夏日耶誕氣氛，在耶誕節前後，氣溫是紐西蘭一年最熱的季節，約莫 30 度左右的高溫，讓耶誕節格外不一樣，戴上紅白相間耶誕帽的人們，脫去外衣換上泳衣與夾腳拖、戴上太陽眼鏡奔向藍天碧海的海灘，甚至還可能會遇見衝浪的耶誕老人或者划著毛利人傳統獨木舟瓦卡前來發送禮物的耶誕老人，十足不同的耶誕氣氛讓整個紐西蘭熱鬧極了。

在耶誕節前後，氣溫是紐西蘭一年最熱的季節，約莫 30 度左右的高溫，讓耶誕節格外不一樣

用星星佐耶誕閃耀

在奧克蘭不遠處的大屏障島甚至還被選為國際黑暗天空保護地帶，也是全球第一座認證的島嶼

而夏日耶誕也是最佳的觀星日子，這個時候的南十字星最是閃耀，在奧克蘭不遠處的大屏障島甚至還被選為國際黑暗天空保護地帶，也是全球第一座認證的島嶼，在夏日耶誕時前往，更能觀賞到澄澈透明的天空，仔細觀察就能看見在南半球才能遇見的閃耀南十字星。

對於《魔戒》和《哈比人》三部曲的粉絲來說，影片布景地哈比屯非常值得一游

【撰文．攝影│行遍天下、部分圖片提供│紐西蘭觀光局、Special Thanks│紐西蘭航空．紐西蘭觀光局】

紐西蘭航空 (Air New Zealand)

台北直送 KIWI 之地

航班: 台北直飛奧克蘭，每周二、四、六共 3 個往返航班

網址: https://www.airnewzealand.tw

電話: 0800-385-588

行程建議: 有國際駕照且有右駕經驗之旅客，建議可在紐西蘭境內租車暢遊最為方便。若欲跟團可參考泰永旅行社 (02-2717-2788) 之「南阿爾卑斯 ‧ 紐西蘭 12 日行程」包含搭乘阿爾卑斯號火車與直昇機冰河健行入住隱士飯店等體驗，團費約 14 萬 9900 元起。

漾著真誠微笑的空姐，穿著充滿紐西蘭圖樣制服，一上機就立刻展開 KIWI 旅程。

從 11 月開始，台灣到紐西蘭的天空更近了，機身上有著在月光下會閃閃發光蕨類「銀蕨」的紐西蘭航空，重啟台紐直飛的路線，只要 11 小時就能直達北島奧克蘭展開探索紐西蘭的行程。

讓人驚豔的空中沙發臥艙是紐西蘭航空首創，之後其他航空也陸續推出。

看似漫長的行程在空中一點也不無聊，一上機，身著印有銀蕨的空姐空少散發著迷人的微笑，在每次航班幾乎都配有至少一位可說中文空服員；且提供純正紐西蘭牛奶及精選紐西蘭紅白酒，甚至有些空服員更有領有侍酒執照能專業推薦，可說一上機就開始享受紐西蘭。

豪經艙過夜包一應俱全，附上紐西蘭天然護膚品牌 Ashley_ Co 護唇膏最是貼心。

硬體上，執飛的波音 787-9 夢想客機共有商務艙、豪華經濟艙及經濟艙，更有另種將 3 個經濟艙座椅延伸展開的「空中沙發」(Economy Skycouch™)，配以獨特安全帶，讓親子或情侶能夠平躺安心熟睡。互動式螢幕也很有看頭，有著能與其他座位對談的聊天服務，更顛覆以往硬梆梆的安全須知短片，邀來國際明星或在地音樂人等與當季議題相關名人，如近期以嘻哈饒舌歌手結合空服員，請來王牌製作人 Josh Fountain 親自打造主題曲「It's kiwi」用嘻哈音樂唱出安全知識，並帶著遊客飽覽了一次紐西蘭的城市風光，搭飛機一點也不無聊。

在奧克蘭機場，搭乘豪經艙以上的旅客還進入 premium check in lounge，快速方便就能辦理手續。

來源：《行遍天下》 2018 年 12 月

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