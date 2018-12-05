

◆盤勢分析

1. 中美貿易戰暫緩利多淡化，投資人轉向關心公債殖利率倒掛的問題，憂慮景氣開始衰退，加上 FED 官員發表維持漸進式升息的言論，美國金融股集體領跌。終場美股四大指數重挫，跌幅介於 - 4.98%~-3.10%。科技股表現不佳，AMD 下跌 10.92%，美光、NVIDIA、亞馬遜、谷歌、Intel、APPLE 下跌超過 4%，台積電 ADR 下跌 3.33%，僅有特斯拉上漲 0.34%，表現相對抗跌。

2. 中美貿易戰事暫時緩解，周一美股四大指數收高，但亞股提前反應利多，周二普遍呈現漲多後拉回。晨間台股小幅低開後，隨即在 10,100 點附近盤整。終場權指數下跌 54.33 點，跌幅 0.54%，收在 10,083.54 點。

3.OTC 指數開低走高，盤中一度翻紅，但因櫃買市場的權值股轉弱，指數不跌賣壓再度跌幅擴大，收盤下跌 0.49%，收在 129.99 點，失守 130 點大關，結束六連紅的走勢。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股收小黑 K 線，呈現急漲後拉回整理。

(2) 量能：成交量縮至 1,437.64 億元，後續慎防價量背離。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉向上、MACD 柱狀體上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 38.58 億元；外資 - 37.29 億元、投信 + 7.48 億元、自營 - 8.77 億元。

5. 電子類股

(1) 被動元件：類股早上維持強勢，但午盤之後震盪加劇，收盤僅有 6127 九豪、2456 奇力新、2472 立隆、2492 華新科維持紅盤。

(2) 網通、PCB：5G 有望在 2019 年進入商轉，相關題材持續發酵，5388 中磊股價再創波段新高；2485 兆赫營運落底回升，周二股價急奔漲停；3062 建漢挾鴻海集團奧援股價爆量上揚；PCB 上游相關公司 6213 聯茂、2383 台光電股價表現強勢。

(3) 記憶體：NAND flash 近兩周價格急漲 15%~20%，模組廠 3260 威剛早盤股價量出跳空上漲。但上游 DRAM 4Q18 價格反轉向下，2408 南亞科 11 月營收創 13 個月新低，基本面尚未明顯轉佳。

(4)LED：法人看好晶電明年 Mini LED 產品與半導體代工業務並進，有機會重回成長軌道，三大法人聯手買超 15000 張，周二股價跳空站上季線；3450 聯鈞配合光通題材，股價再創波段新高。

6. 非電子類股

周日俄沙同意延長原油減產，國際油價反彈近 1%，1310 台苯挾董監改選題材股價上漲超過 4%；PE、PP 的 1304 台聚、1308 亞聚股價持續轉強。

7. 重點訊息：

(1) 塑化報價彈升 台塑、台化吃香: 近期大陸聚烯烴下游拿貨意願明顯增加，部分 PP 內銷成交價格上漲 30～100 元人民幣，華北齊魯報價反彈 3.39％，華東三圓、華南茂名報價上漲 1.68％、0.53％；1301 台塑、1326 台化及 1704 榮化營運增添支撐。PE 也因為原料乙烯現貨報價跌至 950 美元，PE 三雄 1301 台塑、1304 台聚、1308 亞聚利差空間疏壓，有助營運轉機。

(2)DRAM 跌勢擴大 華邦、南亞科有壓: 集邦科技旗下記憶體儲存研究（DRAMeXchange）昨（4）日發布最新報告指出，本季 DRAM 價格跌勢恐超乎預期，面臨二度下修，部分交易被迫改為每月議價，凸顯市場買盤縮手。集邦預估，明年首季合約價跌幅將持續擴大，主要 DRAM 廠南 2408 亞科、2344 華邦電等，營運將遇亂流。

