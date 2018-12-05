【大慶證券】盤前分析－國際情勢動盪 台股萬點保衛戰



◆盤勢分析

受到美中貿易談判由美國鷹派官員主導，市場樂觀氣氛消退，以及美國 2 年期與 5 年期殖利率曲線出現倒掛擔憂下，美國四大指數全數收黑，道瓊下跌近 800 點，跌幅 3.1%，其中又以費半跌勢最深，下跌 4.98%，封閉掉了 12/3 的多方缺口。其中 AMD 暴跌 10.92%；Nvidia、Intel 則分別下跌 7.60%、4.75%；蘋果更遭到匯豐下調評等，終場下挫 4.4%。整體來看，中美雙方談判未做結論前，市場波動劇烈，研判美股將區間震盪，但只要道瓊 11/28 跳空缺口下緣 24832 點不破前，短線仍偏多。

由於亞股已於前一日反應過中美暫時休兵利多，昨日走勢普遍漲多拉回，日股更是下跌 2.39%，台股同步開低震盪，終場下跌 54.33 點，收在 10083 點，成交金額為 1458 億元。昨日大盤降跌量縮，目前上方有季線 10171 點反壓及 10/11 跳空缺口上緣 10272 點壓力，在外資仍未積極作多前，要一舉突破較為困難，不過目前大盤價量仍屬多頭格局，加上外資期貨淨多單口數尚有 35826 口，顯示外資對於台股行情尚且樂觀，只要 10014 點防守點未破，短多行情可望延續。櫃買指數昨日雖在矽晶圓回檔下走弱，不過仍守穩在短均線之上，多頭架構未變，只要 5 日均線不破，指數仍有機會持續向上墊高。

觀察昨日盤面，蘋概股走勢拉回，股王大立光開低走低，終場下跌 5.53%，拖累可成、台郡等昨日大漲個股走勢，另外先前盤面的熱門族群被動元件，也無法延續上攻力道，國巨、華新科、禾伸堂、信昌電等漲跌互見，記憶體類股也普遍獲利回吐。反觀 5G 概念股在明年有望提前商轉帶動下，光通訊的聯鈞、光環與天線的兆赫全數亮燈表態，同族群的華新光、波若威、台揚等也分別上漲 2.66-7.5%。因此整體來看，盤面維持快速輪動，短線漲多個股留意拉回壓力，但具備基本面利基的族群，整理過後仍有機會表態，因此不論是營運具備轉機還是未來產業展望樂觀，只要不破重要支撐，後續都仍有機會重新加入輪動，且因時序已近年底，投信及集團作帳類股也可保持留意，相關族群可參考 5G、電動車、PCB 族群等。考量櫃買短多行情延續，可以中小型股為優先，在盤勢仍趨動盪之際，嚴守停損停利靈活操作。

