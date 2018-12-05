台股盤前 道瓊指數暴跌近800點 台股今日難逃賣壓攻勢萬點失守

美國 5 年期與 3 年期公債利差「倒掛」，為 2008 年金融海嘯以來首見，引發市場對美國經濟成長的憂慮，加上美中貿易戰是否真正休兵，削弱投資人對於美股的信心，美股昨 (4) 日終結一日行情，四大指數同步重挫，其中道瓊指數重挫近 800 點，創下 10 月股災以來最大跌幅，台股今 (5) 日將再度面臨賣壓攻擊，失而復得的萬點勢將再度失守。

台股昨日在蘋概權值股與被動元件族群股雙雙走疲拖累下，大盤終場下跌 54.33 點，收在 10083.54 點，由於台股向來與美股緊密連動，昨日道瓊指數重挫近 800 點，在台股空方缺口壓力仍大的情況下，台股今日勢將承受一波賣壓攻勢。

美股道瓊指數下跌 799.36 點、收在 25027.07 點，S&P 500 指數下跌 90.31 點、收在 2700.06 點，那斯達克指數下跌 283.09 點、收在 7158.43 點，費城半導體指數下跌 63.39 點、收在 1209.35 點。

川習會後，美中對於彼此「達成協議」各自表述，美國總統川普更在推特直言自己是「關稅人」，美中貿易戰是否實質休兵引發市場疑慮，加上科技股重挫，包括蘋果、亞馬遜、Netflix 與臉書等指標性個股跌幅都在 4% 以上，美股昨日遭市場大屠殺。

昨日台股盤面亮點由汽車類股撐場，其中裕隆亮燈漲停領軍股價突破季線，順勢帶動和泰車、中華、廣華 - KY 類股股價連袂走揚；另外，5G 概念股的系通、兆赫、建漢網通等相關類股亦同步亮燈漲停。